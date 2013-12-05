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货币新闻 | 2013年 12月 5日 星期四 10:33 BJT

离岸人民币：中行香港分行两年宝岛债以3.15%定价，三年期3.25%--消息

路透台北12月5日 - 三位消息人士周四表示，中国银行 香港分行两年期宝岛债以3.15%定价，三年期以3.25%定价。其中三年期利率落在初始询价利率3.25-3.30%的区间下限。

中行香港分行的该两年期宝岛债(在台湾发行的人民币计价债券)，并成为台湾第一档两年期限的人民币债。台湾此前已发行的宝岛债只有三年及五年期。

消息人士并指出，中国银行总额20亿元人民币的发行额度已认购额满，但各年期的额度分配尚未确知。

其中一位消息人士表示，由于中国银行台北分行为台湾的离岸人民币清算行，其宝岛债获多数大型银行认购。(完) (记者 董永年/林妙容; 审校 张喜良)

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