离岸人民币：中行香港分行两年宝岛债以3.15%定价，三年期3.25%--消息

路透台北12月5日 - 三位消息人士周四表示，中国银行 香港分行两年期宝岛债以3.15%定价，三年期以3.25%定价。其中三年期利率落在初始询价利率3.25-3.30%的区间下限。

中行香港分行的该两年期宝岛债(在台湾发行的人民币计价债券)，并成为台湾第一档两年期限的人民币债。台湾此前已发行的宝岛债只有三年及五年期。

消息人士并指出，中国银行总额20亿元人民币的发行额度已认购额满，但各年期的额度分配尚未确知。