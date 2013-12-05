中国债市：财政部下周二将进行300亿元国库现金定存招标，期限三个月

国际油市：油价小涨，乐观经济信心盖过供应过剩担忧
路透新加坡4月3日 - 原油期货周一微幅上扬，对亚洲和欧洲经济前景的乐观信心，盖过了美国活跃钻机数增加激发全球供应过剩的担忧，不过美元走强令原油承压。
路透上海12月5日 - 中国财政部周四公告称，将于下周二(10日)进行今年第十期国库现金管理商业银行定期存款招标。计划存款量300亿元人民币，期限三个月。
刊登在财政部网站的公告显示，该期国库现金定存具体招标时间为12月10日上午9:00-9:30，起息日为2013年12月10日，到期日为2014年3月11日。
今年以来，财政部进行的各期国库现金定存招标具体情况如下:
期数 金额 期限 起息日 到期日 利率
(亿元)
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一期 400 六个月 4月23日 10月22日 4.50%
二期 400 六个月 5月23日 11月21日 4.80%
三期 400 六个月 6月20日 12月19日 6.50%
四期 500 六个月 7月11日 2014年1月9日 5.01%
五期 500 三个月 7月18日 10月17日 4.30%
六期 500 三个月 8月15日 11月14日 4.69%
七期 500 三个月 8月27日 11月26日 4.75%
八期 500 三个月 9月12日 12月12日 4.23%
九期 300 三个月 11月14日 2014年2月13日 6.00%
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总计 4,000
去年财政部共进行了14期国库现金定期存款招标，期限包括三、六及九个月，总额6,900亿元；2011年和2010年的操作量分别为4,500亿元和4,000亿元。(完)
参看详情，可点选财政部网站(here) (发稿 吴芳; 审校 曾祥进)
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路透首尔4月3日 - 韩国证券交易所周一公布，截至0727GMT，外资在韩国股市卖超220 亿韩元。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 4 月 3日 -22.0 31.2 -59.2 ^3 月31日 25.7 32.9 -111.0 3 月30日 89.4 -169.2 65.6 3 月29日 -61.8 -26.4 36.8 3 月28日 20.7 -81.8 1.9 3 月27日 36.4
注：采购经理人指数(PMI) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选