《分析》14天逆回购再缺席彰显中国央行紧平衡政策基调不改

* 时隔两周14天逆回购再次缺席，公开市场转为净回笼

* 进入12月流动性向好，七天逆回购亦减量

* 逆回购操作更趋灵活，市场对其仍有心理依赖

* 控货币及调结构目标下，政策力度料续偏紧

作者 李宏薇

路透上海12月5日 - 由于12月即将迎来财政存款投放高峰期，中国债市流动性短期向好势头渐显。中国央行在公开市场顺势缩减七天逆回购规模同时，还时隔两周再次暂停14天期逆回购操作，本周因此转为净回笼470亿元人民币。

业内人士指出，虽然SLF(常备借贷便利)余额变动对流动性实际影响更直接，但就稳定市场信心而言，七天逆回购操作仍有保留必要。多种流动性调节工具在手情况下，为达成控货币增量及调经济结构等目标，央行偏紧的政策执行力度预计一时难改，资金面紧平衡应是近期常态。

广发银行高级交易员颜岩认为，10月以来，央行公开市场操作灵活度日益增强，虽然不同期限逆回购多次停启，减弱其政策信号意义，但就具体期限的不同作用来说，“现在(应该)是七天为主，14天为辅调节。”

中国央行公开市场本周再现单次操作。周二进行的180亿元七天期逆回购，规模较上周同期减逾四成，利率持平于4.10%。据此计算，本周实现净回笼470亿元；此前两周则均为净投放。

他并称，与公开逆回购更多侧重于安抚相比，背后少为人知的SLF存量变化，对流动性影响可能更为重要。另外，考虑到元旦和春节前，市场面临大量的现金需求，以及理财、基金等赎回压力，为稳定信心，未来一段时间，七天逆回购仍有必要继续。

有交易员进一步指出，近日市场对流动性的乐观预期，其实更多反映在年内到期品种上。而对跨元旦、甚至更长期限可跨春节的预期，则仍十分谨慎，缺乏信心。

“(再长一点)流动性不敢乐观，下旬跨年是考验啊。”上海一银行交易员表示。

11月中以来，银行间资金市场七天期质押式回购 加权利率缓步下行。最新报在4.5%左右，但较8-10月多数时间水平仍显略高。

中国央行6-9月常备借贷便利(SLF)操作余额分别为4,160亿、3,960亿、4,100亿和3,860亿元。有交易员曾透露，10-11月，SLF余额应该有进一步的下降，但具体幅度未知。

此前两周央行公开市场均为七天和14天逆回购双次操作，其中上周净投放规模为170亿元，当周三年央票也自7月中来首次未续做。

欲浏览2013年中国央行公开市场单周资金流向变化图表，请点选：link.reuters.com/zat25v

**相对稳定下的紧平衡**

在经历6月下旬“钱荒”后，央行对维持一个相对稳定的货币市场，似乎发力更多，但这并不防碍其实施流动性紧平衡的调控。

三菱东京日联银行中国金融市场部首席分析师李刘阳表示，央行货币政策调控着力点，应该是更为宏观的货币供应量、经济结构调整等，而非简单、局部的资金市场。目前M2增速仍未达到年初设定目标，经济增长则在可容忍范围，央行有望继续执行实际偏紧的政策。

中国10月末广义货币供应量(M2)同比增长14.3%，仍高于央行年初设定的全年13%的增速控制目标。

至于逆回购操作的频率，李刘阳指出，除通过更灵活操作淡化政策信号意义外，信贷投放、社会融资规模等是否达到央行目标，或也影响逆回购操作频率。

“央行该亮(从紧)态度还是会亮。这取决于信贷投放、社会融资等方面的表现如何。”他认为。

10月起，除到期续做三年央票外，央行公开市场近期主力工具逆回购操作多变。包含七天和14天的一周双次、仅保留七天的一周单次，以及零操作均有出现。

下半年以来，央行在稳定货币市场利率方面施力趋多。除一直进行的常备借贷便利(SLF)外，在年初时即提出的短期流动性调节工具(SLO)操作，亦在10月首次现身，总金额为590亿元，期限两天，利率4.5%。

因此，尽管市场对流动性信心较上半年减弱，但不少机构都预计，央行不会再放任有类似6月末流动性困局的情况再现。

“央行在重要时点不大会乱搞，何况如果QE taper(美国量化宽松政策退出)发生，结汇潮可能会发生变化。”北京一银行交易员强调。

当然，流动性的相对稳定，并不意味着资金价格也走势平稳。下半年资金价格中枢上行，无疑也是现券收益率上行的原因之一，这也被认为是央行紧平衡基调下的副产品。

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放

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正回购 (周二) --

(周四) --

逆回购 (周二) 180

(周四) --

央票到期 --

央票到期续做 --

正回购到期 --

逆回购到期 650

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