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货币新闻 | 2013年 12月 5日 星期四 10:51 BJT

中美关系：美国副总统拜登称中国划定防空识别区引发地区不安

路透北京12月5日 - 美国副总统拜登周四表示，中国最近宣布在东海划定防空识别区，引发了地区不安，并称他在北京访问期间坚持美国的立场。

拜登表示，该地区发生的事情事关美国利益，因为美国仍将在亚洲保持经济和军事影响力。

拜登将在周四稍晚前往韩国访问。(完)

(编译 张涛；审校 于春红)

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