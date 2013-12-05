英国评等：标普认真研究调整英国评级展望的可能性，因经济强劲增长

欧洲金融：没有证据表明刺激措施威胁金融稳定--ECB执委科尔
路透法兰克福4月3日 - 欧洲央行(ECB)执委科尔周一表示，ECB认为没有证据显示其大规模刺激政策正在损害金融稳定，尽管行业对某些债券超低收益率表示关切。
路透伦敦12月4日 - 评级机构标普周三暗示，如果英国强于预期的经济增长看来能够延续下去，该机构可能让英国的AAA评级处于更为稳固的位置。
标普欧洲、中东和非洲(EMEA)主权评级主管Moritz Kraemer在谈到2014年全球主权评级展望时指出，明年对评级的下调数量仍可能超过上调，尽管全球经济已经出现改善迹象。
他表示，该机构对今年英国经济回升感到惊讶。
标普是三大评级机构中唯一还对英国维持AAA评级的机构，但其对英国的展望为“负面”。穆迪(Moody's)和惠誉今年先后将英国评级下调一档。
“今年迄今为止，英国的增长势头让我们感到意外，”Kraemer称。
“对这种增长模式可持续性的评估是否将带来某种评级变化，我们会对此进行分析和讨论。”
Kraemer称，英国房地产市场增长迅猛，意味着经济成长续航力的问题依然存在。他还表示2014年的全球评级走向很可能和今年类似。(完) (编译 朱晓军；审校 张明钧)
路透法兰克福4月3日 - 欧洲央行(ECB)执委科尔周一表示，ECB认为没有证据显示其大规模刺激政策正在损害金融稳定，尽管行业对某些债券超低收益率表示关切。
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路透4月3日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士称，中国家族控制的企业Bright Ruby Resources Pte Ltd已完成规模为7.6亿坡元(5.33亿美元)五年期再融资贷款。先前的这笔贷款用于支持公司收购一家新加坡酒店。