英国评等：标普认真研究调整英国评级展望的可能性，因经济强劲增长

路透伦敦12月4日 - 评级机构标普周三暗示，如果英国强于预期的经济增长看来能够延续下去，该机构可能让英国的AAA评级处于更为稳固的位置。

标普欧洲、中东和非洲(EMEA)主权评级主管Moritz Kraemer在谈到2014年全球主权评级展望时指出，明年对评级的下调数量仍可能超过上调，尽管全球经济已经出现改善迹象。

他表示，该机构对今年英国经济回升感到惊讶。

标普是三大评级机构中唯一还对英国维持AAA评级的机构，但其对英国的展望为“负面”。穆迪(Moody's)和惠誉今年先后将英国评级下调一档。

“今年迄今为止，英国的增长势头让我们感到意外，”Kraemer称。

“对这种增长模式可持续性的评估是否将带来某种评级变化，我们会对此进行分析和讨论。”

Kraemer称，英国房地产市场增长迅猛，意味着经济成长续航力的问题依然存在。他还表示2014年的全球评级走向很可能和今年类似。(完) (编译 朱晓军；审校 张明钧)