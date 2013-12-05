香港个股：中国移动4G业务准备就绪，设备供应商先行受惠

路透香港12月5日 - 中国向三大电讯商发放4G牌照，预料准备就绪的中国移动 可于短期内率先推出相关服务，惟分析师认为，4G市场刚刚起步，料设备供应商先行受惠。

中国工信部周三向中国移动通信集团公司、中国电信集团公司和中国联合网络通信集团有限公司颁发“LTE/第四代数字蜂窝移动通信业务（TD-LTE）”经营许可。

分析师称，国产TD-LTE制式主要由中移动集团研发，由于中移动于全国舖设的20万个基站将于年底投入营运，且工信部已认可21款4G智能手机，预计中移动于短期内可率先推出有关服务。

中移动盘中逆市涨1%，反映出投资者对4G业务持正面观望态度；其竞争对手中国联通 和中国电信 则先升后回，因两家公司希望主力发展国际制式的FDD-LTE。

投行花旗的报告称，预期中国将于6个月后发放FDD-LTE制式4G牌照，以表示对国产制度的支持，因此预期联通与中国电信将于明年上半年可试行4G服务。

该行相信，设备供应商如中国电信集团旗下的中国通信服务 和中兴通讯 更能受惠，因牌照发放后电讯商将加快建设网络。

“电讯商要加快网络部署以应对4G竞争。”该行分析师Bin Liu在报告中称。

中国通信服务盘中一度涨逾5%，香港时间10:41，该股涨2.62%，报5.09港元。中兴通讯H股涨2.7%后转跌0.11%。