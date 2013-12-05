中国汇市：人民币早盘横向窄幅整理，客盘结汇已部分转移至远期市场

* 人民币即期早盘横盘整理

* 中间价小幅走弱，削弱人民币近期升值的预期

* 成交淡静，交易缺乏动力

路透北京12月5日 - 人民币兑美元即期 周四早盘横向整理，整个早盘仅4个点子的波动区间，截至10：53，即期成交额仅为30亿美元，处于低位区间，显示成交相当淡静。

交易员称，今日中间价未延续昨日中间价创新高的势头，而是小幅走弱，削弱了人民币可能在近期突破性升值的预期，交易缺乏动力。而早盘一般都会出现一些购汇盘，且部分客盘结汇需求转移到远期市场，令即期早盘延续11月初以来的横盘窄幅整理态势。

“（即期）没有变化，也没什么交易。基本上快成固定汇率了，...还是看看掉期吧。”上海一股分行交易员。

北京时间10:48，人民币兑美元即期报6.0918元，上日收报6.0916元。今日人民币兑美元中间价 为6.131元，上日中间价为6.1300元。

交易员指出，只要不突破6.09关口，即期出现突破性行情的几率很低。而由于波动过窄，自营交易意愿极低，基本上只是进行代客结购汇，且因远期市场的收益更好，部分客盘结汇转移到远期市场。

国际货币基金组织(IMF)副总裁朱民表示，新兴经济体需要确保其汇率足够灵活，以应对不稳定的资本流动。

全球汇市方面，日圆兑欧元和美元周四早盘分别在五年低点和六个月低点附近持稳，隔夜市场走势震荡但没有方向，因美国非农就业报告等数据即将公布，使市场面临潜在风险。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.1474/20，上日尾盘为6.1470。

北京时间10:48，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.0797/27元，上一交易日尾盘报6.0775元。