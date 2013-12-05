重温稿-《台湾新债预测》台电三年公司债得标利率料落在1.20-1.245%

路透台北12月5日 - 路透调查显示，台湾最大公司债发行单位--台电将于周五(6日)标售的三年期公司债，得标利率料落在1.20-1.245%附近。

接受路透调查的六家承销商预估区间并显示，该公司同时标售的五年期债得标利率预计在1.415-1.46%附近；七年期得标利率在1.68-1.72%；10年期得标利率在1.89-1.935%。

承销商指出，近期公司债标售气氛不错，显示市场有补券需求，不过不少买盘的台电额度已满，因此不致令得标利率走低。

台电前次是在11月标售公司债，当时三年券以1.24%定价，五及10年券则定在1.50%、1.94%，总计发行金额118亿台币。

中华信评公司此前出具报告表示，由于台电财务体质转弱，对该公司的评等展望由〞稳定〞调为〞负向〞。

台电将于明日中午标售100亿台币无担保公司债，期限为三、五、七及10年，其中三年及五年期均预计发行30亿台币、七年和10年期则各预计发行20亿台币，增额不超过原订金额的60%，减额以不超过原订金额50%为原则。(完)