重温稿-《台湾新债预测》台电三年公司债得标利率料落在1.20-1.245%

国际油市：油价小涨，乐观经济信心盖过供应过剩担忧
路透新加坡4月3日 - 原油期货周一微幅上扬，对亚洲和欧洲经济前景的乐观信心，盖过了美国活跃钻机数增加激发全球供应过剩的担忧，不过美元走强令原油承压。
路透台北12月5日 - 路透调查显示，台湾最大公司债发行单位--台电将于周五(6日)标售的三年期公司债，得标利率料落在1.20-1.245%附近。
接受路透调查的六家承销商预估区间并显示，该公司同时标售的五年期债得标利率预计在1.415-1.46%附近；七年期得标利率在1.68-1.72%；10年期得标利率在1.89-1.935%。
承销商指出，近期公司债标售气氛不错，显示市场有补券需求，不过不少买盘的台电额度已满，因此不致令得标利率走低。
台电前次是在11月标售公司债，当时三年券以1.24%定价，五及10年券则定在1.50%、1.94%，总计发行金额118亿台币。
中华信评公司此前出具报告表示，由于台电财务体质转弱，对该公司的评等展望由〞稳定〞调为〞负向〞。
台电将于明日中午标售100亿台币无担保公司债，期限为三、五、七及10年，其中三年及五年期均预计发行30亿台币、七年和10年期则各预计发行20亿台币，增额不超过原订金额的60%，减额以不超过原订金额50%为原则。(完)
参看台湾债市相关新闻,请点选 (记者 董永年; 审校 张喜良)
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路透首尔4月3日 - 韩国证券交易所周一公布，截至0727GMT，外资在韩国股市卖超220 亿韩元。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 4 月 3日 -22.0 31.2 -59.2 ^3 月31日 25.7 32.9 -111.0 3 月30日 89.4 -169.2 65.6 3 月29日 -61.8 -26.4 36.8 3 月28日 20.7 -81.8 1.9 3 月27日 36.4
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