中国新债：国开"福娃债”再团聚，下周二将增发总额至多300亿元

路透北京12月5日 - “福娃债”近一月后再聚首。中国国家开发银行 周四公告称，将于下周二(10日)增发今年第43-47期固息债(市场俗称“福娃债”)，期限含一、三、五、七和10年，总额不超过300亿元人民币。

11月中旬起，在一二级市场联袂走弱的背景下，国开行选择部分福娃债品种增发。

上述债券承揽费按认购债券面值计算，一年期无承揽费，三年期为0.05%，五年期和七年期为0.10%，10年期为0.15%；各品种均无兑付手续费。

具体发行条款如下：

第43、44、45、46、47期增发债

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发行总量 3/5年不超过80亿元，1/7年不超40亿元，10年不超60亿元

期限/计息方式 1/3/5/7/10年固息

招标时间 12月10日

1/3/5年：9:30-10:30

7/10年：9:30-11:10

招标方式 1/5/10年采用单一价格（荷兰式）招标，

3/7年采用多重价格（美国式）招标

缴款日/起息日 12月12日/10月24日

分销期 12月11日-12月12日

上市日 1年：12月16日

3/5/7/10年：12月18日

基本承销额 不设立

付息频率 按年

发行人增发权利 保留

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此前第43、46期固息债增发过三次，44、45期固息债有过五次增发，47期固息债增发过两次，结果分别如下：

一年 三年 五年 七年 10年

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票面利率(10/22) 4.55% 4.89% 4.97% 5.0130% 5.04%

10/29增发中标收益率 4.8512% 5.0971% 5.1630% 5.1940% 5.2223%

11/5二次增发收益率 4.8138% 5.0777% 5.1918% 5.2599% 5.34%

11/12三次增发收益率 4.9891% -- -- -- --

11/21四次增发收益率 -- 5.5412% 5.6250% -- --

11/26五次增发收益率 -- 5.4878% 5.5333% -- --

12/3六次增发收益率 -- 5.3653% 5.4469% 5.5206% --

目前国开行多期债同发的模式有五期固息债同发(福娃债)、福娃债中选择部分品种增发、浮息债四债联发(F4)以及固息浮息同时混合增发。

如遇市场情况发生重大变化，发行人保留以上各期债券发行品种和发行时间等要素进行调整的权利。(完)

参看详情，可点选中国债券信息网(here) (发稿 曹巍浩；审校 黄凯)