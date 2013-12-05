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货币新闻 | 2013年 12月 5日 星期四 11:45 BJT

离岸人民币：工行香港分行拟发宝岛债，三及五年询价利率为3.3%、3.75%--消息

路透台北12月5日 - 两位消息人士指出，中国工商银行 香港分行拟发行宝岛债，三年期询价利率3.3%、五年期为3.75%，首次发行金额约为10-20亿人民币。

一位消息人士表示，在台湾开放陆银来台发行宝岛债后，短期内陆银皆涌入来台齐发宝岛债，工行也有意愿发行宝岛债，目前初步在市场询价。

“工行宝岛债正在进行中，”另一位消息人士称。

最近工行在伦敦发行三及五年期点心债定价利率分别为3.35%及3.75%。工行新加坡分行发行的两年期点心债则以3.20%定价。

中国交通银行 香港分行宝岛债日前募集完成，三年期及五年期的认购金额分别为8亿及4亿人民币，定价利率分别为3.4%、3.7%。 农业银行 香港分行三年期及五年期宝岛债则分别以3.3%和3.6%定价，发行金额则为15亿人民币。 （完） (记者 董永年/詹静宜/林妙容; 审校 杨淑祯)

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