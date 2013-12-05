离岸人民币：工行香港分行拟发宝岛债，三及五年询价利率为3.3%、3.75%--消息

路透台北12月5日 - 两位消息人士指出，中国工商银行 香港分行拟发行宝岛债，三年期询价利率3.3%、五年期为3.75%，首次发行金额约为10-20亿人民币。

一位消息人士表示，在台湾开放陆银来台发行宝岛债后，短期内陆银皆涌入来台齐发宝岛债，工行也有意愿发行宝岛债，目前初步在市场询价。

“工行宝岛债正在进行中，”另一位消息人士称。

最近工行在伦敦发行三及五年期点心债定价利率分别为3.35%及3.75%。工行新加坡分行发行的两年期点心债则以3.20%定价。