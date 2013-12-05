离岸人民币：工行香港分行拟发宝岛债，三及五年询价利率为3.3%、3.75%--消息

国际油市：油价小涨，乐观经济信心盖过供应过剩担忧
路透新加坡4月3日 - 原油期货周一微幅上扬，对亚洲和欧洲经济前景的乐观信心，盖过了美国活跃钻机数增加激发全球供应过剩的担忧，不过美元走强令原油承压。
路透台北12月5日 - 两位消息人士指出，中国工商银行 香港分行拟发行宝岛债，三年期询价利率3.3%、五年期为3.75%，首次发行金额约为10-20亿人民币。
一位消息人士表示，在台湾开放陆银来台发行宝岛债后，短期内陆银皆涌入来台齐发宝岛债，工行也有意愿发行宝岛债，目前初步在市场询价。
“工行宝岛债正在进行中，”另一位消息人士称。
最近工行在伦敦发行三及五年期点心债定价利率分别为3.35%及3.75%。工行新加坡分行发行的两年期点心债则以3.20%定价。
中国交通银行 香港分行宝岛债日前募集完成，三年期及五年期的认购金额分别为8亿及4亿人民币，定价利率分别为3.4%、3.7%。 农业银行 香港分行三年期及五年期宝岛债则分别以3.3%和3.6%定价，发行金额则为15亿人民币。 （完） (记者 董永年/詹静宜/林妙容; 审校 杨淑祯)
路透新加坡4月3日 - 原油期货周一微幅上扬，对亚洲和欧洲经济前景的乐观信心，盖过了美国活跃钻机数增加激发全球供应过剩的担忧，不过美元走强令原油承压。
路透首尔4月3日 - 韩国证券交易所周一公布，截至0727GMT，外资在韩国股市卖超220 亿韩元。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 4 月 3日 -22.0 31.2 -59.2 ^3 月31日 25.7 32.9 -111.0 3 月30日 89.4 -169.2 65.6 3 月29日 -61.8 -26.4 36.8 3 月28日 20.7 -81.8 1.9 3 月27日 36.4
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