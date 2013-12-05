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货币新闻 | 2013年 12月 5日 星期四 11:45 BJT

香港新股：中国光大银行设定IPO招股价区间，筹高至28亿美元--IFR

路透香港12月5日 - 汤森路透旗下IFR周四报导，中国光大银行 设定香港H股首次公开发行（IPO）招股价区间于每股3.03-3.38元人民币，相当于每股3.86-4.30港元等值，筹资高至28亿美元。

IFR引述熟悉情况的消息人士称，光大银行香港IPO计划发售50亿股股份，集资至多215亿港元（约28亿美元）。

光大银行招股价区间，相当于该行2013年预测市账率0.9-1倍。（完）

(编译 梁慧仪; 审校 张喜良)

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