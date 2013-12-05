中美关系：中国称防空识别区符合国际法，美国应尊重中国立场

国际油市：油价小涨，乐观经济信心盖过供应过剩担忧
路透新加坡4月3日 - 原油期货周一微幅上扬，对亚洲和欧洲经济前景的乐观信心，盖过了美国活跃钻机数增加激发全球供应过剩的担忧，不过美元走强令原油承压。
路透北京12月5日 - 中国外交部发言人洪磊周四称，在划设东海防空识别区问题上，中方在与美国副总统拜登的会谈中强调中方此举符合国际法和国际惯例，美方应采取客观、公允的态度予以尊重。
刊登在外交部网站上的新闻稿援引洪磊表示，双方达成的最重要的共识是，中美双方要加强对话、交流、合作，努力推进中美新型大国关系建设。
美国副总统拜登周四在北京表示，中国最近宣布在东海划定防空识别区，引发了地区不安，并称他在北京访问期间坚持美国的立场。
拜登本周对日本、中国、韩国进行访问，此前他在东京敦促日方和中国缓解紧张情势，并重申美国对中国划设东海防空识别区表示担忧。
(发稿 谢衡; 审校 黄凯)
路透新加坡4月3日 - 原油期货周一微幅上扬，对亚洲和欧洲经济前景的乐观信心，盖过了美国活跃钻机数增加激发全球供应过剩的担忧，不过美元走强令原油承压。
路透首尔4月3日 - 韩国证券交易所周一公布，截至0727GMT，外资在韩国股市卖超220 亿韩元。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 4 月 3日 -22.0 31.2 -59.2 ^3 月31日 25.7 32.9 -111.0 3 月30日 89.4 -169.2 65.6 3 月29日 -61.8 -26.4 36.8 3 月28日 20.7 -81.8 1.9 3 月27日 36.4
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