《热点透视》日圆滚滚热钱，全球债市未能雨露均沾

(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Andy Mukherjee 编译 戴素萍

路透新加坡12月5日 - 日本的超宽松货币政策或在2014年更加宽松，但全球债市不会因此而欢欣鼓舞。

对于日本央行大规模发行日圆钞票的计划，日本投资人理应做出回应，将现金转往海外投资。然他们的作法却相反，反而把资金汇回国内。根据财务省的数据，在2013年前九个月，日本投资者卖超美国、英国、澳洲、瑞士和巴西债券。亚洲债券的买进量是前一年水准的一半。总计来看，截至9月底日本投资者卖超4.7兆(万亿)日圆(460亿美元)的外国债券。去年同期时，他们买超了13兆日圆。

尽管最近的一周数据暗示，主要日本投资者再次将资金转往海外，但只要美国联邦储备理事会(美联储/FED)的宽松货币政策告终疑虑持续让交易员惴惴不安，就不可能会有大量的日圆资金投资海外。

墨西哥、俄罗斯、中国、印度、泰国、希腊、西班牙和奥地利的债券，是日本投资人今年买进量超过去年的市场。摩根士丹利预期2014年墨西哥和俄罗斯债券的表现将优于其他新兴市场。但泰国债券可能因政治动荡和泰铢贬值而失宠，2013年时日本投资者买进的亚洲债券中，泰国债券就占了三分之一。

日本央行最快可能在明年第一季扩大其量化宽松计划，但即使如此，可能也无法阻止日本投资者青睐国内市场的倾向。美债收益率升高，新兴市场币值下滑，使得债市成为诡谲多变之处。以亚币计价的债券今年料将是汇丰自2001年开始统计以来首次出现年度下滑。