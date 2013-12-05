香港新股：秦港股份IPO以5.25港元定价，近指导区间低端--消息

国际油市：油价小涨，乐观经济信心盖过供应过剩担忧
路透新加坡4月3日 - 原油期货周一微幅上扬，对亚洲和欧洲经济前景的乐观信心，盖过了美国活跃钻机数增加激发全球供应过剩的担忧，不过美元走强令原油承压。
路透香港12月5日 - 一名直接了解该案件的消息人士周四表示，全球主要煤炭港营运商--秦皇岛港股份（上市编号： 3369.HK）香港首次公开发行（IPO）招股价以5.25港元定价，将筹资5.62亿美元。
该名消息人士指出，秦港股份招股价格区间在5.25-6.70港元间，预计发行8.299亿股H股，约91%为新发行股份，其余来自于社保基金持股。
花旗、中金香港证券以及汇丰为联席全球协调人及联席帐簿管理人。
根据公司网站，2012年秦皇岛港煤炭下水总量占中国沿海主要港口约31.9%。母集团同时是环渤海地区最重要的矿石码头运营商之一。（完）
(编译 李珊珊; 审校 杨淑祯)
路透新加坡4月3日 - 原油期货周一微幅上扬，对亚洲和欧洲经济前景的乐观信心，盖过了美国活跃钻机数增加激发全球供应过剩的担忧，不过美元走强令原油承压。
路透首尔4月3日 - 韩国证券交易所周一公布，截至0727GMT，外资在韩国股市卖超220 亿韩元。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 4 月 3日 -22.0 31.2 -59.2 ^3 月31日 25.7 32.9 -111.0 3 月30日 89.4 -169.2 65.6 3 月29日 -61.8 -26.4 36.8 3 月28日 20.7 -81.8 1.9 3 月27日 36.4
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