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货币新闻 | 2013年 12月 5日 星期四 12:04 BJT

香港新股：秦港股份IPO以5.25港元定价，近指导区间低端--消息

路透香港12月5日 - 一名直接了解该案件的消息人士周四表示，全球主要煤炭港营运商--秦皇岛港股份（上市编号： 3369.HK）香港首次公开发行（IPO）招股价以5.25港元定价，将筹资5.62亿美元。

该名消息人士指出，秦港股份招股价格区间在5.25-6.70港元间，预计发行8.299亿股H股，约91%为新发行股份，其余来自于社保基金持股。

花旗、中金香港证券以及汇丰为联席全球协调人及联席帐簿管理人。

根据公司网站，2012年秦皇岛港煤炭下水总量占中国沿海主要港口约31.9%。母集团同时是环渤海地区最重要的矿石码头运营商之一。（完）

(编译 李珊珊; 审校 杨淑祯)

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