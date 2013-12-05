中国货币市场：主要回购利率仍跌，存准清算+逆回购暂停未过分施压

路透北京12月5日 - 中国银行间周四主要质押式回购 加权利率仍处于近期下跌通道中。虽遭遇存款准备金例行调整日，及央行再暂停14天期逆回购操作的双重扰动，但资金面未过分承压，场内隔夜供给充裕，七天基本供需平衡。

交易员并表示，当前拆入一个月期限资金的难度渐趋改善，说明机构对年底时点前资金预期虽有忌惮，但心态稍好转。

“短期这边来看隔夜的供给很充裕，七天没那么泛滥，不过供求算是比较平衡。”上海一银行交易员称，“从大家情况来看，存款可能涨的都不是那么多吧，波动都不是很大，所以影响一般。”

北京一银行交易员指出，今日短期资金面还是一个比较宽松的局面，市场此前对公开市场暂停14天期逆回购操作已有预期。他认为，央行暂停的原因或与一级交易商需求偏弱有关。

“这个期限也不跨年，也不跨20号，从过往经验看一般都是20号左右市场开始紧张，所以14天比较尴尬，可能部分机构索性就不拿了。”他说。

业内人士周四透露，中国央行公开市场今日将不进行任何操作。这也意味着，在时隔两周后，14天期逆回购再次缺席。据此计算，本周将净回笼470亿元人民币。

银行等存款类机构一般于每月5日、15日和25日，根据规定时点和范围的存款计算应缴存的准备金，与已上缴部分进行比较后清算。

上述北京某银行的交易员并称，融入一个月期限资金的难度较近期情况有改善，说明机构心态略好转。他认为，年底机构资金需求旺盛，不过财政投放还是会有一定助力作用，预期届时流动性不会过于紧张，“当然也不能完全说机构就那么安心了，还是有畏惧在的。”

他预期，20号之前主要回购利率仍有继续下行的空间，但幅度不敢太期待。

另一银行交易员表示，相对今年年底这个时点，市场对明年1月份的资金情况更为忧心，因遭遇春节资金需求较大、缴税等等多重因素叠加，预计将冲击资金面。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间11:18 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 3.7075 3.7126 -0.51

七天 4.5625 4.5754 -1.29

14天 5.5030 5.6308 -12.78

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 6.7500 3.9000 +285.00

七天 4.5450 4.5150 +3.00

14天 4.9000 4.6550 +24.50

回购定盘利率

其中:隔夜 3.7300 3.8000 -7.00

七天 4.5800 4.6600 -8.00

14天 5.5000 5.7600 -26.00

Shibor

其中:隔夜 3.7235 3.7250 -0.15

七天 4.5770 4.6000 -2.30

三个月 4.7778 4.7365 +4.13