中国金融：应对涉农金融机构的信贷规模给予倾斜--农行副行长

路透北京12月5日 - 中国以资产计第三大银行--农业银行 副行长李振江表示，应对涉农金融机构的信贷规模方面给予倾斜，或者下达单独的信贷指标，确保金融机构不因信贷总量指标而制约涉农贷款的投放。

李振江周四在北京的一个论坛上称，应把提高农业保险覆盖面作为提升农村金融服务水平一项基础性的工作来建设。在银行信贷中引入保险机制，让农民使用保险产品，真正形成农业与保险共同参与，共担农村金融保险的新格局。

“因为有信贷规模（控制）的情况下，肯定金融机构更倾向于把资源向相对收益高的地区进行流动。如何在激励机制上提供一定保障，我觉得下一步也是农村金融改革方面的重要难题。”李振江说。

李振江认为，农村土地抵押问题多年难以破解，其中固然有法律上的障碍，但更深层次的原因还是在于农户单户单块土地价值低，储值难，而且作为农民主要生产载体和基本生活保障带来的风险，金融机构也无法进行抵押。

“实际上现在农村地区，无论是住房还是土地的承包经营权，承包抵押，实际上执行起来非常难的。”他说。

十八届三中全会提出，在坚持和完善最严格的耕地保护制度前提下，赋予农民对承包地占有、使用、收益、流转及承包经营权抵押、担保权能，允许农民以承包经营权入股发展农业产业化经营，这与过去的规定相比是一个突破。

三中全会《决定》并指出，要多方面充分保障农民财产权在经济上实现，探索农民增加财产性收入渠道。李振江认为，未来农民对于住房、汽车、旅游、教育等消费信贷的需求，和对证券、保险、理财产品的金融理财需求，将稳步的增加，为银行个人金融业务的发展带来更加广阔的空间。

中共十八届三中全会明确提出要让农村集体经营性建设用地与国有土地“同等入市、同权同价”，并赋予农民更多财产权利，指明了未来土地改革的大方向 。 （完）