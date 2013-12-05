《国际主要央行公开市场操作一览》--12月5日

路透上海12月5日 - 美联储(FED)2012年12月推出新一轮宽松政策(QE4)，替代将到期的"卖短买长"方案，FED承诺每月将购买450亿美元公债，并继续执行当年9月开始实施的每月购买400亿美元抵押贷款支持证券(MBS)的计划。2013年9月开始开展一系列逆回购操作，以实现利率目标。

欧洲在公开市场则通过反向交易、定期存款等方式调节市场流动性；日本央行2013年4月推出进一步宽松政策，承诺两年内将公债持有量增加一倍；台湾央行则继续发行存单以冲销市场资金。

**美国**

以下为美国联邦储备委员会(FED)自上周四以来在公开市场的主要操作:

操作方式 投放资金(亿美元) 债券到期日区间

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12/4 买入公债 31.81 05/15/2021 - 08/15/2023

12/3 买入公债 37.28 09/30/2019 - 10/31/2020

12/3 买入公债 9.37 11/15/2024 - 02/15/2031

12/2 买入公债 14.84 02/15/2036 - 11/15/2043

操作方式 投放资金(亿美元) 加权中标利率

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12/4 隔夜逆回购 -110.95 0.05%

12/3 隔夜逆回购 -71.20 0.05%

12/2 隔夜逆回购 -80.20 0.05%

11/29 三天逆回购 -220.18 0.05%

此外，为保证机构抵押支持证券(MBS)交易的透明性，美联储按月度公布该类债券的操作情况。具体包括滚动操作和2012年9月宣布的QE3中的机构抵押支持证券购买情况。

其中，在2013年11月14日-2013年12月11日期间，FED计划在滚动操作中，购买约150亿美元的机构债和机构抵押支持证券。

美国联邦储备理事会(美联储，FED)2012年12月宣布将维持利率于近零水平，直到美国失业率降至6.5%，同时还推出新一轮购债计划来刺激经济。

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《本周主要新闻》

--美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三发布的褐皮书表示，随着经济以“温和至适度的步伐增长”，美国部分地区的雇主在10月至11月初期间加大招聘力度。

--克利夫兰联储发布的研究报告显示，美联储可能会透过排除在通胀率接近2%目标前升息的可能性，加强对维持极低利率的承诺。

**欧洲**

欧洲央行(ECB)上周四以来，通过反向交易向市场注入流动性，同时通过定期存款回收流动性。具体如下:

操作方式 投放资金(亿欧元) 加权利率

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12/3 七天期反向交易 946.252 0.25%(固定利率)

12/3 七天期定期存款 -1,840.00 0.14%

12/4 84天期反向交易 0.28亿美元 0.59%(固定利率)

《本周主要新闻》

--欧洲央行副总裁冈斯坦西欧表示，欧元区银行监管集中化料将促使欧洲银行业者之间展开并购，并更加依赖市场融资。但他警告称不要过于依赖资本市场，并补充说欧元区不应试图“复制美国模式”，称“从银行与资本市场平衡融资最有利于金融稳定”。

--欧洲央行执委科尔表示，以欧元区的通胀前景来看，欧洲央行不需要采取类似美联储那样的大规模资产购买。

**日本**

以下为金融机构在日本央行的活期账户余额(Current account)一周来的变化情况:

日本央行活期账户余额(10亿日圆)

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周三 96,630

上周三 101,550

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当期变化 -4,920

金融机构在日本央行的活期账户余额包括：银行在央行的准备金和超额准备金，以及银行和其他金融机构在央行的活期存款。活期账户余额的变动部分反映了央行在公开市场的操作情况。

日本央行每天在公开市场进行多次操作，使用的主要工具有短期国库券、长期政府公债以及商业票据等，此外日本央行也会采用自己发行的债务工具，操作方法则主要包括回购和买断。

《本周主要新闻》

--日本央行总裁黑田东彦表示，认为没有必要弱化两年内实现2%的通胀目标的承诺。他强调，尽管海外经济增长疲弱构成风险，但日本仍可以实现通胀目标。他还暗示，将根据需要保持超宽松货币政策足够长的时间，以让通胀率稳固守在目标水准。如果经济和物价大幅低于预期，央行甚至会进一步扩大刺激力度。

**台湾**

台湾央行本周冲销市场资金的主要手段依然是发行存单，91天期存单利率持稳于0.93%。 《本周主要新闻》

--台湾央行周三公布，当日共发行3,727.1亿台币存单，相较存单到期3,744.6亿台币，存单发行余额减17.5亿台币。

--台湾央行周二公布，当日共发行1,581.7亿台币存单，相较存单到期1,580.5亿台币，存单发行余额增1.2亿台币。