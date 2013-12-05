国际油市：布兰特原油跌向111美元，关注美国数据

国际油市：油价小涨，乐观经济信心盖过供应过剩担忧
路透新加坡4月3日 - 原油期货周一微幅上扬，对亚洲和欧洲经济前景的乐观信心，盖过了美国活跃钻机数增加激发全球供应过剩的担忧，不过美元走强令原油承压。
“尽管市场上有很多关于2014年油市供应过剩的传言，但OPEC决定维持产量上限不变。这将给布兰特油价带来压力，”能源资讯机构IHS Energy Insight的副总裁Victor Shum称。
0354GMT时，布兰特原油期货1月合约 跌0.27美元，至每桶111.61美元。昨日曾涨逾113美元至9月12日以来最高位，但在OPEC协议公布后回落，终场跌0.74美元。
美国原油期货 涨0.14美元，至每桶97.34美元，过去四天上涨了逾5%。
油市投资者将密切关注1330GMT时公布的美国第三季GDP数据，以及周五的11月美国非农就业数据，看是否有显示美国经济改善的迹象。
虽然OPEC决定维持产量目标不变符合市场普遍预期，但周三OPEC维也纳会议表明该组织明年就减产达成一致上会面临问题。成员国伊拉克、伊朗和利比亚打算义无反顾地提高产量。
伊朗石油部长尚甘尼称，一旦制裁取消，伊朗将恢复石油生产。他还确定了包含七家大型西方石油公司的名单，要求这些公司在国际制裁取消后恢复在伊朗的油气生产，并称将在明年4月拟定投资条件协议。
此外，利比亚石油部长表示，他希望在12月10日重新开放所有被抗议者封锁的石油港口，并在之后一周左右全面恢复石油生产。这亦给布兰特油价带来压力。
美国能源资料协会(EIA)的数据显示，11月29日当周的原油库存减少560万桶，令过去10周累计起来的3,600万桶库存增量一下减少了约六分之一。(完)
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(编译 张涛/白云; 审校 王翔琼/高琦)
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路透首尔4月3日 - 韩国证券交易所周一公布，截至0727GMT，外资在韩国股市卖超220 亿韩元。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 4 月 3日 -22.0 31.2 -59.2 ^3 月31日 25.7 32.9 -111.0 3 月30日 89.4 -169.2 65.6 3 月29日 -61.8 -26.4 36.8 3 月28日 20.7 -81.8 1.9 3 月27日 36.4
注：采购经理人指数(PMI) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选