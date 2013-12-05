路透基点：威尼斯人筹组15亿美元循环贷款，原37亿美元贷款修改与延期

路透香港12月5日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，澳门威尼斯人股份有限公司昨日同时进行15亿美元六年期循环贷款筹组，及37亿美元贷款修改与延期，另外，美国母公司--拉斯维加斯金沙集团准备今日在美国推出32.5亿美元再融资案。

先前已报导，澳门威尼斯人打算修改一笔2011年11月取得的37亿美元融资，拟延长期限，把到期日从2016年11月推后到2020年，以匹配新的循环贷款。

同意贷款修改及延期的原有参贷银行，将获得一笔5个基点修改费，另外还有一笔137.5个基点延期费。延期后，这笔贷款加权平均期限将约为4.506年。

37亿美元贷款的利率将与15亿美元循环贷款部分相同。循环贷款利率按八种不同杠杆比例水准而定，从借款方杠杆比例低于1.1倍到高于2.5倍，利率较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)的加码从125个基点到212.5个基点不等。

加码幅度 杠杆比例

212.5基点 超过2.5倍

200基点 2.25倍至2.5倍以下

187.5基点 2倍至2.25倍以下

175基点 1.75倍至2倍以下

162.5基点 1.5倍至1.75倍以下

150基点 1.25倍至1.5倍以下

137.5基点 1.1倍至1.25倍以下

125基点 1.1倍以下

另一方面，澳门威尼斯邀请银行参与15亿美元六年期循环贷款，一般联货阶段分为四种价码。承诺5,000万美元的银行，获得105个基点费用，及安排行头衔；承诺3,500-4,900万美元者，费用95个基点，获得副安排行头衔；承诺2,000-3,400万美元者，获得高级经理行头衔；承诺1,000-1,900万美元者，获得经理行头衔。

预定12月11日在澳门举行路演，12月12日在台湾举行。

先前已报导，在高级银团阶段参与循环贷款的15家银行可能会同意相关变动。

这15家银行包括大西洋银行、美国银行美林、中国银行澳门分行、巴克莱、巴黎银行、花旗银行、东方汇理银行、星展银行、高盛、中国工商银行、新加坡华侨银行、Scotia Capital、三井住友银行、新加坡大华银行和永隆银行。除Scotia Capital及永隆银行担任主办行之外，其余银行皆为全球协调行兼簿记行。

在高级银团阶段，承诺2.25亿美元的银行获得约137.5基点的前端费。承诺低于2.25亿美元的银行获得相同费用。贷款设有一笔50个基点的承诺费。

此项贷款可以港元、澳门元和美元支取。资金将用作一般运营资本。

6月时曾有报导称该公司寻求一笔22.5亿美元的贷款协议，其中包括15亿美元循环信贷和最高7.5亿美元定期贷款。消息人士称，该协议最后并未落实，因公司有其他融资计划。

这笔22.5亿美元融资曾开出起始利率为Libor加码150个基点，依杠杆比例而定。若杠杆比例为1倍以下，加码幅度将为125个基点；若杠杆比例为1-2倍，加码幅度将为150个基点；若杠杆比例为2-2.5倍，加码幅度将为175个基点；若杠杆比例高于2.5倍，加码幅度将为200个基点。

原有的37亿美元融资，包括32亿美元分期偿还定期贷款和5亿美元循环信贷。这笔融资的安排行为中银澳门、美银美林、德国商业银行、高盛、工银澳门、三井住友、巴黎银行、巴克莱、花旗、东方汇理、瑞士信贷、荷兰国际集团、瑞银集团和新加坡大华银行。两部分贷款的最高综合收益均为254基点，最初利率为香港银行同业拆息(HIBOR)和LIBOR加码225基点。根据杠杆比例标准，目前的利率为LIBOR加码150基点。

新的循环贷款是由Venetian Macau US Finance Co LLC借入，与上述37亿美元融资相同。金沙中国旗下澳门威尼斯人及东方威尼斯人提供背书保证。

另一方面，拉斯维加斯金沙今日在美国推出32.5亿美元融资，其中包括一笔7.50亿美元循环贷款及一笔25亿美元定期贷款。资金将用于公司现有债务的再融资，以及支持一般企业用途。