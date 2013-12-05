离岸人民币：博时富时中国A50指数ETF将于下周挂牌，入场费最低

路透香港12月5日 - 中国大型基金公司博时的香港分支周四宣布，其追踪富时中国A50指数 的交易所买卖基金（ETF） 将于下周一（9日）在联交所挂牌，每手入场费约370元人民币，为市面上最低。

博时基金（国际）有限公司副总裁章强在记者会上称，该ETF管理费每年0.99%，每手交易数量为100个基金单位，入场费大约370元人民币，希望吸引更多散户投资者参与，不过目前以机构客户的反应更为踊跃。

“不单是亚洲，欧美投资者对A股的态度完全转向，国外机构非常看好A股，故认购反应非常踊跃。”他说。

市场情绪于三中全会后大幅扭转，据投资研究机构晨星稍早的数据显示，11月香港RQFII ETF录得今年以来最大资金净流入，反映出海外投资者对中国股市重拾信心。

章强称，预期随着金融、国企、IPO市场等改革的推行，企业盈利以及股息收益率将见改善，2014年A股至少有10%升幅，并看好金融、IT、医药和消费行业。

博时富时A50对应的人民币合格境外机构投资者（RQFII）额度为20亿元，章强称，不排除上市不久即要申请追加额度。

现时RQFII ETF只有南方富时A50 ，该ETF近日获准追加20亿元RQFII额度，总额度增至205亿元。

博时国际至今年10月总共获得三批RQFII额度，合共46亿元。公司于去年2月推出人民币债券基金，现时总值3.99亿元，另正在筹备于美国推出一支ETF。

据中国国家外汇管理局最新数据显示，截止11月29日，中国已批准人民币合格境外机构投资者(RQFII)50家，获批额度共计1,446亿元人民币。单是11月新增50亿元额度。 （完）