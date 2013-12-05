路透调查：澳元及新西兰元未来一年料缓步下跌

路透悉尼12月5日 - 澳元及新西兰元未来一年料将温和走跌，反映市场预期美国联邦储备理事会(美联储/FED)刺激措施将逐步退出，美元得以重返主导。

路透访问49位分析师的预测显示，澳元兑美元 明年此时料将逐步跌至0.8800美元。不过分析师的看法和以往一样分歧很大，最低预估值为0.7600，最高为1.0200。

澳元最新报0.9040美元，隔夜时段中首度在9月以来跌破0.9000。

澳元兑美元今年迄今跌幅达13%，因预期美联储终将缩减其每月850亿美元的购债规模。

最近，对冲基金大力卖出澳元，主要是因为将资金撤离与新兴市场挂钩的货币，并转向主要发达国家的资产。

澳洲央行乐于见到这样的发展，央行希望见到澳元汇价降低，以提振贸易产业来帮助国内经济。

澳洲央行本周维持指标政策利率在记录低位2.5%，但也重申澳元汇价之高令人不安，有必要更进一步贬值。

而这就是为何金融市场仍然认为2014年中期之前，有三分之一的机率央行会放宽政策<0#YIB:>，不过多数分析师目前认为央行的降息动作已经结束。

新西兰元方面，路透访问44位分析师的预测显示，新西兰元兑美元 在未来一年料从当前水平0.8200美元跌至0.7900。

但新西兰元今年以来跌幅仅有1%，这主要是因为经济好转之下国内楼市热过头，已增强了央行或许最快在明年3月升息的预期。