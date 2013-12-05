中国房地产：明年亚太房地产投资前景排名，东京上海分列前二--报告

路透上海12月5日 - 由城市土地学会(ULI)和普华永道联合发布的2014年亚太区房地产市场新兴趋势报告显示，明年亚洲房地产投资的基础稳健，上海继续位列亚太地区房地产投资前景排名榜第二位，东京则由去年第13位跃升为首位。

该份报告是基于对250位行业领导者的问卷调查和采访后作出的。报告指出，印尼雅加达、菲律宾马尼拉和澳大利亚悉尼亦跻身明年亚太五大最佳投资市场。同时，中国的其他一线城市，例如北京、广州和深圳均名列投资前景前10位。

报告对于亚太地区多数市场整体表现乐观，最明显的是日本快速崛起，过去五年日本城市一直未能跻身前列。报告认为，日本是亚洲资金流的最大受益者之一。随着日本首相安倍推动政府采取大幅度的经济刺激，进一步促进了房地产的大量购买及涨价预期。除了东京、包括大阪、福冈、札幌等日本城市亦越来越受到投资者青睐。

上海是被投资者视作常青树的房产投资市场，过去三年投资前景一直稳居第二位。尽管当地房价偏高和租金增长停滞，但不少投资者不愿冒险进入不知名城市，仍将上海视为知名、低风险市场。

在明年亚太城市开发前景排名中，雅加达、东京排名前两位，中国的四个一线城市--深圳、上海、广州和北京分列第三至第六位。报告指出，虽然雅加达市场缺乏透明度及本地企业竞争激烈，但当地中心商业区的写字楼供应不足，对办公室需求持续增长。

报告还指出，尽管由于美国有可能减少经济刺激政策力度，导致地域间资产组合变动，但今年亚洲房地产市场中资本流动仍活跃，房地产直接投资市场还未受到影响。

主要原因有两个，其一是有更多主权财富基金与机构资本瞄准亚洲房地产市场；其二是亚洲资本在全球金融危机后不断占主导地位，尤其是大量资本从中国、韩国和新加坡等地流入到其他亚洲国家，这种趋势在2014年仍将延续。