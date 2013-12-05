中国金融：交银中国财富指数下滑，但家庭购房意愿继续小升

路透上海12月5日 - 中国第五大商业银行--交通银行 周四发布的最新一期交银中国财富景气指数下滑，因小康家庭对未来经济环境持谨慎态度以及收入增长预期下降，但家庭购房意愿继续小涨。

本期交银财富指数达127点，较上期的年内最高水平131点下降4点。三个一级指标中，经济景气、收入增长下降，投资意愿持平。

交行金融研究中心指出，尽管近日出台的三中全会决定对未来中国经济发展具有重大深远影响，但受访家庭对未来六个月的总体经济环境仍持谨慎态度。主要原因是，改革意在经济长期的可持续发展，这意味着会对短期经济增速有更大的容忍度，并且改革从落地到带动经济明显增长还需要较长一段时间。

因就业压力增大和投资收益下滑，受访家庭中对未来收入持乐观态度的比例有明显下降，家庭未来支出亦更加谨慎。报告认为，明年物价上涨压力将大于今年，而且市场要素价格改革也将增大通涨压力，若不对居民消费价格指数（CPI）加以控制，必将对小康家庭未来消费支出产生影响。

在连续三期购房意愿持续上升后，本期调查中小康家庭的不动产投资意愿微升。报告称，拥有单套住房的小康家庭，未来投资不动产的意愿继续增强；而拥有两套住房以上的小康家庭，无论对现在还是未来的不动产投资意愿与上期相比均无明显差异。这表明刚需家庭入市意愿仍在稳步上升，持有多套房家庭的市场开始出现观望情绪，市场对房价上涨的预期有所减弱。

对于流动性资产，本期调查中股票和基金等投资品因近期投资收益不佳，使得投资吸引力较前几期降低，各类银行理财产品备受小康家庭青睐，是本期调查中投资意愿最高的投资品。