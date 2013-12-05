法国数据：第三季失业率升至10.9%，创逾16年高点

国家统计局称，第二季失业率从前值的10.9%下修至10.8%。

国家统计局还称，法国大陆第三季失业率从此前一季的10.4%升至10.5%。法国大陆不包括法国海外领地，其失业率比整体失业率关注度更高。(完)