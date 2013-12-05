中国债市：三个月shibor录得6.20以来最大升幅，利率互换应声创新高

路透上海12月5日 - 三个月shibor 周四录得6.20“钱荒”以来最大单日涨幅，导致以其为基准的中国人民币利率互换(IRS) 全线跳升，幅度约20个基点(bp)，其中五年期品种最高成交摸至5.60%左右，创下有数据以来新高。

交易员并称，随着同业可转让存单业务日益迫近，利率市场化导致对未来shibor上涨预期也在增强。加之此前shibor涨势较同期限回购利率有所滞后，补涨行情推动shibor基准的IRS连日上行，今日更再下一城。

受此影响，七天回购 基准的利率互换也有所走升，只是幅度略逊，仅为shibor基准的一半左右。

北京一银行交易员表示，今日三个月shibor基准的IRS涨势惊人，全线涨幅在20个bp左右，“觉得是针对3m shibor fixing(明显走升)吧。”

三个月期shibor 今日最新报在4.8850%，较上日上涨10.72bp，为自6.20“钱荒”以来单日最大涨幅，但仍较同期限质押式回购 6.6121%的利率，低逾170个bp。

上海一银行交易员补充说，同业存单将快推出的预期，应是引发近日shibor补涨的直接诱因。机构方面，除了之前看IRS向上的外资行仍在推升外，部分中资行也加入推高队伍。目前密切需要关注的，就是明日三个月shibor的定位。

中金公司最新报告则预计，在此情况下，基于三个月shibor利率的各项金融资产也会面临价值重估，预计shibor互换利率还会有较明显的上行空间，投资者可以继续支付固定利率，而三个月shibor浮息债由于基准利率调整会带来票息的提高，其价格也会上涨。

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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今日 4.7987/4.9027 4.6930/4.7690 4.7510/4.8290 4.8623/4.9463 4.8033/5.0533

上日 4.6870/4.7910 4.6377/4.7180 4.6857/4.7637 4.7743/4.8620 4.7445/4.9945

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变动 +0.1117/+0.1117 +0.0553/+0.0510 +0.0653/+0.0653 +0.0880/+0.0843 +0.0588/+0.0588

注: 以上数据均为按季度计算报价。

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换。债务人通过利率掉期，将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务，或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作，利率互换不涉及债务本金的交换。

中国外汇交易中心统计数据显示，2013年11月人民币IRS成交的名义本金总额为2,657亿元，较10月的1,693.69亿元增近六成。(完)