中国股市：沪综指缩量小幅收跌，创业板走弱打击市场热情

路透北京12月5日 - 中国股市沪综指周四缩量小幅收跌。分析师表示，今日4G(第四代移动通讯)概念股获利回吐，拖累以互联网科技股为主的创业板大面积下挫，而且大盘经过连续反弹后，上档亦有一定技术压力，大盘今日窄幅震荡，短期预计仍将以震荡调整为主。

沪综指 收报2,247.063点，跌4.699点或0.21%；上证A股今日成交额1,056亿元人民币，较上日1,351亿元缩两成。

“市场明显缺乏龙头效应，热点力度相对较弱，前期高点2,270点的压力位令市场承压。”太平洋证券研究院副院长张伟明表示，多方试图以一些周期股切换市场风格，但短期可能还不能有效聚集人气。

创业板指数 今日收盘大跌3.08%。

工信部周三向国内三大电信运营商发放4G牌照，并取消对中国移动固定业务经营的限制，允许其进入固定宽带网络市场。