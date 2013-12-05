中国股市：沪综指缩量小幅收跌，创业板走弱打击市场热情

国际油市：油价小涨，乐观经济信心盖过供应过剩担忧
路透新加坡4月3日 - 原油期货周一微幅上扬，对亚洲和欧洲经济前景的乐观信心，盖过了美国活跃钻机数增加激发全球供应过剩的担忧，不过美元走强令原油承压。
路透北京12月5日 - 中国股市沪综指周四缩量小幅收跌。分析师表示，今日4G(第四代移动通讯)概念股获利回吐，拖累以互联网科技股为主的创业板大面积下挫，而且大盘经过连续反弹后，上档亦有一定技术压力，大盘今日窄幅震荡，短期预计仍将以震荡调整为主。
沪综指 收报2,247.063点，跌4.699点或0.21%；上证A股今日成交额1,056亿元人民币，较上日1,351亿元缩两成。
“市场明显缺乏龙头效应，热点力度相对较弱，前期高点2,270点的压力位令市场承压。”太平洋证券研究院副院长张伟明表示，多方试图以一些周期股切换市场风格，但短期可能还不能有效聚集人气。
创业板指数 今日收盘大跌3.08%。
工信部周三向国内三大电信运营商发放4G牌照，并取消对中国移动固定业务经营的限制，允许其进入固定宽带网络市场。
沪深300指数 收报2,468.197点，跌0.28%；沪深300指数期货主力12月合约 尾盘报2,480.6点，跌0.02%，成交534,256手。(完)
路透新加坡4月3日 - 原油期货周一微幅上扬，对亚洲和欧洲经济前景的乐观信心，盖过了美国活跃钻机数增加激发全球供应过剩的担忧，不过美元走强令原油承压。
路透首尔4月3日 - 韩国证券交易所周一公布，截至0727GMT，外资在韩国股市卖超220 亿韩元。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 4 月 3日 -22.0 31.2 -59.2 ^3 月31日 25.7 32.9 -111.0 3 月30日 89.4 -169.2 65.6 3 月29日 -61.8 -26.4 36.8 3 月28日 20.7 -81.8 1.9 3 月27日 36.4
注：采购经理人指数(PMI) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选