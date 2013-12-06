香港房地产：10月整体私人住宅楼价止跌，持平上月

路透香港12月6日 - 香港差饷物业估价署周五发表的最新数据显示，10月整体全港私人住宅楼价按月持平，9月份的跌势未有延续，但其中大面积的D、E类住宅楼价按月则有所回落。

实用面积40平方米以下、40-69.9平方米（即A、B类住宅）于10月份的楼价按月持平，扭转上月分别下跌0.3%和0.56%的情况；至于面积70-99.9平方米的C类住宅楼价按月则下跌1.1%，上月为升0.3%。

大面积单位方面，100-159.9平方米和160平方米以上的两个类别豪宅（即D、E类住宅）楼价于10月分别下跌0.24%和0.82%，跌幅俱比上月分别0.4%和1.3%收窄。

政府数据显示，截至10月底止今年以来整体住宅楼价累计上涨7.8%，其中面积最小的A类住宅升幅最大，达8.8%，B、C类住宅升幅分别为7.6%和4.5%。至于E类豪宅今年以来楼价累计跌1.34%，D类住宅亦仅录得约2%的轻微上升。反映在政府楼市辣招调控下，以投资者/投机者主导的豪宅市场受较大影响，而用家需求为主导的中小型住宅则继续有支持。

在租金方面，10月整体住宅租金按月上升0.5%，比9月的0.19%升幅提高；D、E类住宅的租金按月回升0.42%，扭转上月跌势。A,B和C类中小型住宅租金按月升幅为0.44%，升幅比9月份的0.25%为高，并继续由面积较细的A,B类涨势带动。

差饷物业估价署公布的楼价指数时间上有所滞后，而根据11月4-10日市场二手成交统计的中原城市领先指数（CCL）上周报120.39点，按周升0.21%。

差饷物业估价署的数据显示，A至E类私人住宅于10月份的回报率分别为3.2%、2.9%、2.6%、2.4%和2.1%。

在私人住宅落成量方面，至10月底落成量为7,365个，只及全年预测13,551个的54%。（完）

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