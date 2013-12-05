路透基点：香港裕禾控股首笔1亿美元贷款案启动--RLPC

欧洲金融：没有证据表明刺激措施威胁金融稳定--ECB执委科尔
路透法兰克福4月3日 - 欧洲央行(ECB)执委科尔周一表示，ECB认为没有证据显示其大规模刺激政策正在损害金融稳定，尽管行业对某些债券超低收益率表示关切。
路透香港12月5日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，香港裕禾控股有限公司的首笔1亿美元两年期贷款案启动，牵头行兼簿记行为台新国际商业银行。
该笔子弹式定期贷款由备用信用证担保；若中国工商银行出具备用信用证，利率为较三个月或六个月伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码210个基点；若中信银行或招商银行出具备用信用证，利率为为较上述基准利率加码235个基点。
获邀参贷银行分为三个级别：承贷2,000万美元及以上，获得25个基点前端费用和牵头行头衔；承贷1,500-1,900万美元，获得20个基点费用和主办行头衔；承贷1,000-1,400万美元，获得15个基点费用和经理行头衔。
若贷款动用额度低于80%，还有25个基点的承诺费。
在12月31日前承贷的银行将获得5个基点的奖励费用，并可选择以15个基点费用延期一年。
贷款用于重建一家工厂以及购买原材料，以扩大生产。
实地考察和路演定于12月17-18日在福建泉州进行。回复截止日期为2014年1月10日。
香港裕禾控股是福建南安市圆融贸易发展有限公司的子公司，进口和供应大理石、花岗岩等石料。南安市圆融贸易发展有限公司公布称，2013年前三个季度综合收入18亿元人民币(2.95亿美元)。(完) (编译 朱晓军；审校 隋芬)
路透法兰克福4月3日 - 欧洲央行(ECB)执委科尔周一表示，ECB认为没有证据显示其大规模刺激政策正在损害金融稳定，尽管行业对某些债券超低收益率表示关切。
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路透4月3日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士称，中国家族控制的企业Bright Ruby Resources Pte Ltd已完成规模为7.6亿坡元(5.33亿美元)五年期再融资贷款。先前的这笔贷款用于支持公司收购一家新加坡酒店。