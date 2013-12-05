路透基点：香港裕禾控股首笔1亿美元贷款案启动--RLPC

路透香港12月5日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，香港裕禾控股有限公司的首笔1亿美元两年期贷款案启动，牵头行兼簿记行为台新国际商业银行。

该笔子弹式定期贷款由备用信用证担保；若中国工商银行出具备用信用证，利率为较三个月或六个月伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码210个基点；若中信银行或招商银行出具备用信用证，利率为为较上述基准利率加码235个基点。

获邀参贷银行分为三个级别：承贷2,000万美元及以上，获得25个基点前端费用和牵头行头衔；承贷1,500-1,900万美元，获得20个基点费用和主办行头衔；承贷1,000-1,400万美元，获得15个基点费用和经理行头衔。

若贷款动用额度低于80%，还有25个基点的承诺费。

在12月31日前承贷的银行将获得5个基点的奖励费用，并可选择以15个基点费用延期一年。

贷款用于重建一家工厂以及购买原材料，以扩大生产。

实地考察和路演定于12月17-18日在福建泉州进行。回复截止日期为2014年1月10日。