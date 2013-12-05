中国企业：绿地集团将在江西组建小贷及消费金融公司，发起产业基金

路透上海12月5日 - 中国第二大房地产企业上海绿地集团周四宣布，其与江西省就金融合作等方面签署战略合作协议，绿地集团将在江西独资设立小额贷款公司，并发起成立金融租赁公司或消费金融公司，以及发起设立产业投资基金，并积极参股江西当地的地方法人银行和保险机构等。

绿地集团新闻稿称，在十八届三中全会决定公布后，公司对金融业改革开放等系列政策与改革红利有着积极预期。未来公司将把金融产业作为重要增长点加以拓展，包括搭建能级更高、运转更协调的金融产业投资平台，完善金融产业投资布局，并积极开展产融结合的探索和实践。

金融目前是绿地集团的次支柱产业。此前绿地集团已入股辽宁盘锦银行、上海农村商业银行、锦州银行、东方证券等多家金融机构。去年绿地还发起成立了上海奉贤绿地小额贷款公司，注册资本3亿元人民币，是国内注册资本额最大的小贷公司。

而房地产仍是绿地的主要产业，继借壳香港上市公司盛高置地并更名绿地香港 后，绿地近期又与A股公司金丰投资 洽谈借壳上市事宜，外界预期绿地房地产业务可能会借此在A股上市。

绿地集团近期在上海联交所挂牌，拟增发21亿股，引入民间资本作为战略投资者，募集资金规模将不低于118.02亿元。集团并承诺，五年内将完成公司整体股份制改造上市工作。