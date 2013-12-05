全球金市：金价空头回补涨势暂歇，宽松政策退场疑虑打压信心

澳新银行(澳盛银行,ANZ)分析师Victor Thianpiriya称，“金市仓位仍是相当偏空，非农就业数据弱于预期产生的市场影响，要大过数据高于预期产生的影响。”
“若报告强劲，会给予当前空头更多理由，金价可能会跌至1,220美元。”
Thianpiriya表示，如果跌破1,215美元，金价可能进一步跌向6月触及的三年低点1,180。
0659GMT，现货金 跌0.4%至每盎司1,237.94美元，上日上涨1.6%。
现货银 也走低，上日攀升近3%。
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价格 变动 涨跌% 年初迄今
涨跌%
现货金 1237.94 -5.27 -0.42 -26.07
现货银 19.58 -0.09 -0.46 -35.34
现货铂金 1361.25 -7.25 -0.53 -11.32
现货钯金 721.47 -3.03 -0.42 4.26
COMEX期金 1238 -9.2 -0.74 -26.12
COMEX期银 19.595 -0.235 -1.19 -35.35
汇率
欧元/美元 1.3624
美元指数 80.456
附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)
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金属期市 LME库存变化
(编译 田建华; 审校 王翔琼/张涛)