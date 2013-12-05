中国改革料将令欧美消费股重放光彩

(本文由路透中文网编译提供)

路透伦敦12月4日（记者 Tricia Wright） - 中国经济改革计划将令与中国有联系的企业再放光彩，欧洲消费品生产商和美国科技企业料从中国向消费导向增长转变中获益。

对于那些对欧洲经济低迷失望、又担忧中国企业治理的投资者来说，投资向中国销售产品的欧洲企业是一条途径。

中国希望从低成本生产中心转型为提供更加先进的产品与服务的国家。一些拥有知识产权的欧洲企业可能成为中国企业的目标合作对象。

分析师称，随着中国出生率上升，法国婴儿食品生产商达能 等企业将首先获益。

向中国厂家提供原料的矿商股价今年下跌，因投资者担忧需求放缓和生产成本上升，以及改革针对消费者意味着其它行业可能成为未来押注中国的更佳渠道。

“必需品生产商、汽车生产商和药商可能比矿商更适合用来押注中国（因为矿商）...像超级油轮，掉头需要很长时间。”SVM Asset Management投资总监Neil Veitch表示。

Veitch支持专注亚洲的基金管理机构Aberdeen Asset Management 和渣打银行 ，因为健康的中国可能提振亚洲邻国。

他还持有宝马汽车 股份，该公司19%的营收来自中国。宝马、奥迪 和戴姆勒 都将在很长时间内受益于需求增加，特别是大型轿车和SUV.

“更加以消费为导向的经济...意味着人们将更加容易获得购车贷款，这也可能意味着整个租赁业务都能在中期得到发展。”德意志银行汽车分析师Jochen Gehrke指出。

“农民不再需要为医疗支出等开支储蓄那么多钱。这可能为必需品生产商带来巨大提振。”Duncan Lawrie Private Bank分析师Dean Cook认为。(完)