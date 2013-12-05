《全球汇市》日圆位于近期低点上方，欧元在ECB会议前上涨

美国非农就业数据公布在即，投资者也很谨慎。ADP发布的数据显示美国11月民间部门就业增幅创下一年最高，为整个就业市场提供了一个较为明亮的前景预估。
非农就业数据增幅若意外地好，毫无疑问将市场继续预期美联储可能在本月稍晚就缩减购债。
这种情况可能提振美元，对澳元等商品货币构成压力。
澳元兑美元 小涨0.1%至0.9035美元，昨天澳洲公布让人失望的第三季国内生产总值(GDP)之后，澳元兑美元曾下跌超过1%，创下三个月低点0.8999。
纽约 当日 今年来 2012年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3627 1.3593 +0.25 +3.28 1.3194
美元/日圆 101.93 102.35 -0.41 +17.51 86.74
欧元/日圆 138.89 139.12 -0.17 +21.34 114.46
美元/瑞郎 0.8993 0.9023 -0.33 -1.77 0.9155
英镑/美元 1.6402 1.6382 +0.12 +0.93 1.6251
美元/加元 1.0663 1.0680 -0.16 +7.48 0.9921
澳元/美元 0.9051 0.9025 +0.29 -12.91 1.0393
新西兰元/美元 0.8223 0.8194 +0.35 -0.72 0.8283
澳元/日圆 92.250 92.370 -0.13 +2.35 90.130
新西兰元/日圆 83.800 83.870 -0.08 +16.65 71.840
英镑/日圆 167.15 167.67 -0.31 +18.70 140.82
澳元/新西兰元 1.1000 1.1005 -0.05 -12.28 1.2540
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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(编译 李婷仪 审校 张若琪)