中国央行: 比特币并非货币，各金融和支付机构不得开展相关业务

路透北京12月5日 - 中国央行周四明确表示，各金融机构和支付机构不得开展与比特币相关的业务。比特币并不是真正意义的货币，目前各金融机构也没有直接参与比特币的交易和投资活动。

央行、工信部、银监会等五部委联合发布的通知称，现阶段，各金融机构和支付机构不得以比特币为产品或服务定价，不得买卖或作为中央对手买卖比特币，不得承保与比特币相关的保险业务或将比特币纳入保险责任范围。不得直接或间接为客户提供其他与比特币相关的服务。

“比特币不是由货币当局发行，不具有法偿性与强制性等货币属性，并不是真正意义的货币。从性质上看，比特币是一种特定的虚拟商品，不具有与货币等同的法律地位，不能且不应作为货币在市场上流通使用。”央行网站新闻稿称。

但央行表示，比特币交易作为一种互联网上的商品买卖行为，普通民众在自担风险的前提下拥有参与的自由。

针对比特币具有较高的洗钱风险和被犯罪分子利用的风险，通知要求相关机构按照《中华人民共和国反洗钱法》的要求，切实履行客户身份识别、可疑交易报告等法定反洗钱义务，切实防范与比特币相关的洗钱风险。

美国参议院今年8月曾就比特币在内虚拟货币举行听证会，但目前尚未有任何国家承认其货币合法性。中国央行副行长易纲稍早表示，短期内不可能承认Bitcoin的合法性。台湾央行总裁彭淮南亦称其为泡沬。（完）