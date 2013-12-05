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货币新闻 | 2013年 12月 5日 星期四 16:21 BJT

香港股市：连续第三日收低，利率敏感类股受创

路透香港12月5日 - 香港股市周四连续第三日收低，利率敏感类股受冲击，因近期美国经济数据强于预期，令外界持续担忧该国可能提早缩减刺激政策。

恒生指数 收低0.1%，报23,712.6点；周一创逾31个月以来最高收位。恒生国企指数 微升0.2%。

成交额低于周三，总计77亿美元，较20日移动均值低逾8%。

百盛集团 大涨22.3%，此前据一份交易所文件，金鹰商贸集团有限公司 把百盛集团的持股比例提高至4.64%。(完)

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