更新版 1-中国央行: 比特币作为虚拟商品存在较高风险，金融和支付机构不得参与

* 比特币作为虚拟商品的投机风险，洗钱风险较高

* 各金融机构和支付机构不得买卖及以其定价

* 比特币相关风险尚达不到冲击中国金融体系的程度 (新增更多细节和评论)

路透北京12月5日 - 近月来比特币（Bitcoin）的故事在中国成为街头巷尾的热谈。央行周四明确表示，各金融机构和支付机构不得开展与比特币相关的业务。比特币并不是真正意义的货币，目前各金融机构也没有直接参与比特币的交易和投资活动。

中国央行、工信部、银监会等五部委联合发布的通知称，现阶段，各金融机构和支付机构不得以比特币为产品或服务定价，不得买卖或作为中央对手买卖比特币，不得承保与比特币相关的保险业务或将比特币纳入保险责任范围。不得直接或间接为客户提供其他与比特币相关的服务。

“比特币不是由货币当局发行，不具有法偿性与强制性等货币属性，并不是真正意义的货币。从性质上看，比特币是一种特定的虚拟商品，不具有与货币等同的法律地位，不能且不应作为货币在市场上流通使用。”央行网站刊发通知称。

同时发布的新闻稿指出，从比特币属于特定虚拟商品这一属性看，可能存在较高的投机风险，较高的洗钱风险，以及被违法犯罪分子或组织利用的风险。

“从目前的形势看，由于比特币的总量较小，交易市场规模有限，各金融机构也没有直接参与比特币的交易和投资活动，因此，比特币的相关风险尚达不到冲击我国金融体系的程度。”新闻稿称。

央行副行长易纲日前在清华大学的一场讲座上回答提问时称，从央行的角度还不能承认比特币的合法性。比特币的交易有自由，但是从法定货币而言，人民币才是法定的货币。正规的金融系统还不能承认比特币的合法性。

“但是这个发明很有特点。”他并称。

央行是次亦表示，比特币交易作为一种互联网上的商品买卖行为，普通民众在自担风险的前提下拥有参与的自由。

下一步，人民银行将会同相关部委，督促金融机构、支付机构和提供比特币登记、交易等服务的互联网站切实落实通知规定。

美国参议院今年8月曾就比特币在内虚拟货币举行听证会，但目前尚未有任何国家承认其货币合法性。

台湾央行总裁彭淮南称其为泡沬。而本周一，香港财政司长曾俊华也表示，比特币投机成份高，提醒小心风险。（完）

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