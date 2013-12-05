金属期市：伦敦期铜脱离九日高位，空头回补涨势消退

Lau说经济事件仍是目前主宰铜价的重要因素，短线铜价料将续跌。

“美国就业数据可能持续改善，给美联储思考退出宽松提供有力的理由，如果真是这样，那么美元将上涨，铜价将再度下跌。”

0743 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 下跌0.21%至每吨7,080.25美元，回吐上日近2%的涨幅。

上海期交所期铜主力2月合约 跳升0.79%，收报每吨50,720元人民币。

港交所 行政总裁李小加周三向路透表示，人民币越来越国际化肯定将为新大宗商品合约吸引流动性。

0743GMT基本金属价格：

金属 最新报价 变动 涨跌% 年初迄今涨跌%

LME期铜 7080.25 -14.75 -0.21 -10.70

上海期铜 50720 400 +0.79 -12.07

COMEX期铜 3.23 -0.02 -0.55 -99.12

LME期铝 1770.00 -2.00 -0.11 -14.53

上海期铝 14050 55 +0.39 -8.44

LME期锌 1895.25 0.25 +0.01 -8.15

上海期锌 14805 -740 -4.76 -4.76

LME期镍 13655.00 5.00 +0.04 -20.40

LME期铅 2085.50 0.50 +0.02 -10.88

上海期铅 13905.00 20.00 +0.14 -8.82

LME期锡 22800.00 75.00 +0.33 -2.56

LME/上海套利价差^ -260

注：上海期货交易所报价为元(人民币)/吨，LME报价为美元/吨，COMEX报价为美元/磅

上海和COMEX合约为交投最活跃的月份

^ 套利价差的计算方法为：伦敦三个月期铜价格换算为人民币并加上17%的增值税，再减去上海三个月期铜价格。(完)

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