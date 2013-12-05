路透调查：泰铢和印尼卢比空仓创逾三个月高位，印度卢比看多人气高涨

路透新加坡12月5日 - 周四路透调查显示，过去两周以来，多数亚洲新兴货币人气愈发偏空，因投资人仍担心美国联邦储备理事会(美联储/FED)即将缩减购债政策。不过印度卢比多头仓位升至10个月最高。

根据调查，泰铢 和印尼卢比 空头仓位升至8月末以来最高。10位外汇分析师参与是次调查。

随着泰国爆发反政府抗议活动，促使海外投资者出脱资产，泰铢兑美元跌至近12周最低水准，

印尼卢比周四跌破12,000，触及近五年低位，因当地企业的美元需求升高。由于印尼的经常帐赤字，该国货币卢比被认为是一旦美联储开始缩减刺激政策，将最容易受到资本外逃影响的亚洲货币。

投资者仍认为美联储将在未来几个月转变政策，因有更多迹象表明美国经济正在聚积动能。

由于存在这类观点，与11月末的调查相比，此次调查中大部分新兴亚洲货币的看多情绪降温，或是看空情绪增强。

马来西亚林吉特 和菲律宾披索 的空头仓位均升至8月底迄今最高。

中国人民币 多仓下滑至9月末迄今最低，因中国央行使用中间值来抑制人民币进一步升值。

韩元 和坡元 多头人气减弱，因日圆走疲。

不过，印度卢比 人气转多，其多仓规模位于1月末以来最高水平。

路透调查目的在于关注分析师对九种亚洲新兴货币兑美元的仓位状况看法,包括:人民币、韩元、坡元、印尼卢比、台币 、印度卢比、菲律宾披索、马币和泰铢。

调查估值介于负3到正3，旨在衡量一种货币的净多头或净空头仓位情况。

正3表示市场高度做多美元。数据中包括了通过无本金交割远期外汇(NDF)持有的仓位。

调查结果 ASIAPOSN 如下:(美元兑每种货币的仓位情况)

日期 人民币 韩元 坡元 印尼卢比 台币 印度卢比 马币 披索 泰铢

12月5日 -1.23 -0.87 -0.03 1.58 -0.23 -0.39 0.35 0.31 1.28

11月21日 -1.51 -1.12 -0.44 1.05 -0.57 0.23 0.04 0.06 0.72-1.23 -0.87 -0.03 1.58 -0.23 -0.39 0.35 0.31 1.28

11月7日 -1.38 -1.15 -0.53 0.64 -0.57 -0.13 -0.26 -0.53 0.30

10月24日 -1.71 -1.38 -0.73 0.08 -0.43 -0.19 -0.42 -0.59 -0.05

10月10日 -1.29 -1.05 -0.38 0.80 -0.49 -0.20 -0.26 -0.23 -0.04

9月26日 -1.23 -1.17 -0.54 0.79 -0.53 0.05 -0.18 -0.38 0.03

9月12日 -0.96 -1.04 -0.25 1.50 -0.59 0.17 0.27 -0.05 0.22