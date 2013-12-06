中国债市：11月债券托管量增加2,795亿，基金现五个月来最大减持

* 11月债券托管量净增2,795亿元

* 基金当月减持138.5亿，为7月以来最大减量

* 银行间现券成交反弹，达6月以来最高

路透上海12月6日 - 中国中央国债登记结算有限责任公司和上海清算所数据显示，11月末债券托管余额(不含公司债和可转债)合计28.42万亿元人民币，当月净增2,795亿元。按中债口径，其中商业银行连续第四个月增持，而基金则减少138.5亿元，为7月以来最大规模。

上海证券报11月下旬曾报导称，当时200只债券基金跌破“1元”面值。多只债券基金因亏损遭遇大量赎回，基金经理被迫抛券。

中债登11月末保险机构和个人投资者债券托管量余额同样出现下降，其中保险减少83.12亿元，后者减71.39亿元。

银行间市场现券成交方面，当月现券交割量为16,130.92亿元，创下自6月以来最高值。

从分项数据来看，政府债券11月的托管量净增加522.71亿，央票净减10.00亿元。此外，政策性银行债净增246.20亿元。

考虑到在中债登减少的中票和集合票据，上海清算所本月净增托管量近1,500亿元，规模已超过中债。其中中票、短融和非公开定向债务融资工具仍是主力。

中债登和上海清算所债券统计数据中包括银行间债市、交易所债市的国债和企业债、柜台市场及其它。

以下为11月末按债券统计的中债登和上海清算所债券托管量的变化情况(单位：亿元人民币):

2013年11月末 当月增减 当年累计增减

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中债登 257,776.52 1,201.80 20,207.41

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上海清算所 26,435.38 1,592.88 9,387.85

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合计 284,211.9 2,794.68 29,595.26

以下为11月末中债登按投资者分类的债券托管量(单位：亿元人民币):

2013年11月末 当月增减 当年累计增减

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商业银行 166,493.78 629.76 8,852.00

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基金公司 26,907.95 -138.50 3,264.13

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保险机构 23,290.60 -83.12 1,193.35

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证券公司 1,606.19 5.82 16.39

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以下为11月末主要债券品种的托管量(单位：亿元人民币):

中债登数据 2013年11月末 当月增减 当年累计增减

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政府债券 91,088.25 522.71 10,352.32

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央行票据 5,521.72 -10.00 -7,918.00

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政策性金融债 88,020.48 246.2 9,438.15

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政府支持机构债 9,500.00 200.00 1,250.00

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商业银行债 13,105.00 115.00 452.40

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资本工具 15.00 0.00 15.00

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非银行金融机构债 402.00 0.00 29.00

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企业债券 23,333.78 169.59 4,031.55

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中期票据 26,523.40 -109.00 2,551.40

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集合票据 93.27 -4.00 -51.75

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资产支持证券 142.33 80 66.05

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外国债券 31.30 -8.70 -8.70

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上海清算所数据 2013年11月末 当月增减 当年累计增减

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短期融资券 8,793.30 359.40 666.33

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超短期融资券 4,653.00 142.00 1,104.00

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中期票据 2,309.30 559.30 2,309.30

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区域集优中小企业 95.76 -0.32 53.12

集合票据

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非公开定向债务 9,005.08 309.80 4,552.78

融资工具

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金融企业短期融资券 837.90 102.70 542.90

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非金融企业资产 97.80 0.00 40.80

支持票据

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信贷资产支持证券 191.24 0.00 -1.38

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资产管理公司金融债 220.00 120.00 120.00

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政府支持机构债券 250.00 0.00 0.00

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以下为11月债券的主要发行和交易情况(单位：亿元人民币):

中债登数据 2013年11月 2013年累计 2012年全年

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债券发行量

其中:本币债 2,721.30 53,522.68 58,119.44

美元债 -- 8.65 --

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现券交割量

(银行间) 16,130.92 352,558.55 708,413.22

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回购交割量 143,294.08 1,441,537.29 1,475,957.50

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债券兑付 2,314.05 33,148.07 28,575.85

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上海清算所数据 2013年11月 2013年累计 2012年全年

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债券发行量 2,982.68 25,843.42 18,934.54

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债券兑付量 1,389.80 16,455.57 6,053.70

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现券清算量 1,566.20 50,489.75 77,392.83

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回购清算量 4,750.68 51,394.07 41,220.06

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中国债券市场主要包括银行间市场、证交所债市，其中银行间市场是最主要的债券交易市场以及中短期资金拆借市场，交易品种涵盖国债、金融债、央票、企业债、短期融资券、中期票据以及资产支持证券等几乎所有的债券品种。