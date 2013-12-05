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亚洲 | 2013年 12月 5日 星期四 16:22 BJT

中国期市：上海期金盘中再跌至逾五个月新低，但短期下跌空间料有限

路透北京12月5日 - 上海期金和期银周四双双收高，但受美国多项乐观数据影响，期金
盘中一度跌至逾五个月新低。分析师指出，隔夜美国数据靓丽，又一次令美联储收紧政策的
预期升温，但考虑到贵金属市场已经提前做出反应，且黄金实体消费的旺季来临，料贵金属
短期下跌空间有限。
    
    上海期金主力1406合约 收涨1.16%至每克247.90元人民币，而盘中一度跌至24
4.05元，为今年6月28日以来最低。沪银主力 收市上涨1.26%至每公斤4,114元。
    
    美国多项乐观数据竞相绽放，点亮经济前景。美国11月民间就业增长速度为一年来最快
，为美联储在未来几个月开始缩减购债规模进一步扫清了道路。周三公布的其它数据也直指
经济前景亮丽，上月服务业取得相当不错的增长，10月出口也达纪录高位。房屋市场亦传来
好消息，新屋销售增幅为将近33年半以来最大。
    
    美国数据靓丽，令伦敦现货金 当日小幅下挫，而全球最大黄金上市交易基金(ETF
)--SPDR Gold Trust 黄金持仓量周四较上一交易日减少0.32%，或2.7吨，至838.71吨
，显示国际资金对贵金属的投资意愿仍在持续下降。
    
    不过，上海中期贵金属分析师李宁指出，美联储提前退出宽松已经很多次拖累金价下滑
，日后这一消息真的出炉，其对金价的影响亦将不会太大。昨日靓丽美国数据下，今日上海
期金和期银仍双双收涨就是印证。
    
    “虽然受美国经济数据好转的压制，...上海期金的未平仓量最近持续增加，显示有抄
底的资金进入，估计是想在消费旺季来临时入场做多，金价下探空间有限，且不排除小幅反
弹。”李宁指出。
    
    她并认为，随着消费旺季来临，中国和印度方面的实体需求还是不错的，但黄金投资需
求下降对金价影响挺大的，如果说ETF会有加仓表现，反弹就比较可观。明年预计国际金价
将会在每盎司1,100-1,500美元区间震荡，下方空间不大。
    
    世界黄金协会高层(WGC)周四表示，尽管三季度全球黄金投资需求大减，但中国和印度
等国的实物需求坚挺，预计今年中国黄金供应缺口将超过700吨。尽管金价近几个月大跌，
投资需求下滑，但三季度印度和中国的实物需求成为亮点，成为放慢金价下跌步伐的关键因
素。 
       
    瑞银周一将2014年黄金均价预估从每盎司1,325美元下调至1,200美元，称在全球经济前
景乐观以及对美联储缩减刺激时机预期的背景下，黄金不太可能重获吸引力。该机构还下调
2014年白银均价预期至每盎司20.5美元，此前预期为25美元。
        
 中国期市主要品种收盘信息：                                     
                                                    
 交易所   品种         合约      最新     涨跌幅%    持仓量(手)
 上期所   沪铜(cu)     1402      50,720      0.79       266,754 
          黄金(au)     1406      247.90      1.16       164,522 
          螺纹钢 (rb)  1405       3,693     -0.67     1,591,636 
          橡胶 (ru)    1405      19,410     -0.72       218,960 
 大商所   豆粕 (m)     1405       3,368      0.15     1,779,486 
          豆油 (y)     1405       7,204     -0.72       903,448 
          焦炭 (j)     1405       1,622     -0.92       237,606 
 郑商所   白糖 (sr)    1405       4,958      0.00       495,274 
          棉花 (cf)    1405      18,735      0.03        68,198 
 中金所   沪深300(if)  1312     2,483.8      0.09        94,268 
                                                    
 注： 上期所黄金期货报价单位为元(人民币)/克，中金所沪深300指数期
 货报价单位为指数点，上述其余品种为元/吨(完)
 

 (发稿 李文科; 审校 杨淑祯)

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