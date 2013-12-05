中国期市：上海期金盘中再跌至逾五个月新低，但短期下跌空间料有限

路透北京12月5日 - 上海期金和期银周四双双收高，但受美国多项乐观数据影响，期金 盘中一度跌至逾五个月新低。分析师指出，隔夜美国数据靓丽，又一次令美联储收紧政策的 预期升温，但考虑到贵金属市场已经提前做出反应，且黄金实体消费的旺季来临，料贵金属 短期下跌空间有限。 上海期金主力1406合约 收涨1.16%至每克247.90元人民币，而盘中一度跌至24 4.05元，为今年6月28日以来最低。沪银主力 收市上涨1.26%至每公斤4,114元。 美国多项乐观数据竞相绽放，点亮经济前景。美国11月民间就业增长速度为一年来最快 ，为美联储在未来几个月开始缩减购债规模进一步扫清了道路。周三公布的其它数据也直指 经济前景亮丽，上月服务业取得相当不错的增长，10月出口也达纪录高位。房屋市场亦传来 好消息，新屋销售增幅为将近33年半以来最大。 美国数据靓丽，令伦敦现货金 当日小幅下挫，而全球最大黄金上市交易基金(ETF )--SPDR Gold Trust 黄金持仓量周四较上一交易日减少0.32%，或2.7吨，至838.71吨 ，显示国际资金对贵金属的投资意愿仍在持续下降。 不过，上海中期贵金属分析师李宁指出，美联储提前退出宽松已经很多次拖累金价下滑 ，日后这一消息真的出炉，其对金价的影响亦将不会太大。昨日靓丽美国数据下，今日上海 期金和期银仍双双收涨就是印证。 “虽然受美国经济数据好转的压制，...上海期金的未平仓量最近持续增加，显示有抄 底的资金进入，估计是想在消费旺季来临时入场做多，金价下探空间有限，且不排除小幅反 弹。”李宁指出。 她并认为，随着消费旺季来临，中国和印度方面的实体需求还是不错的，但黄金投资需 求下降对金价影响挺大的，如果说ETF会有加仓表现，反弹就比较可观。明年预计国际金价 将会在每盎司1,100-1,500美元区间震荡，下方空间不大。 世界黄金协会高层(WGC)周四表示，尽管三季度全球黄金投资需求大减，但中国和印度 等国的实物需求坚挺，预计今年中国黄金供应缺口将超过700吨。尽管金价近几个月大跌， 投资需求下滑，但三季度印度和中国的实物需求成为亮点，成为放慢金价下跌步伐的关键因 素。 瑞银周一将2014年黄金均价预估从每盎司1,325美元下调至1,200美元，称在全球经济前 景乐观以及对美联储缩减刺激时机预期的背景下，黄金不太可能重获吸引力。该机构还下调 2014年白银均价预期至每盎司20.5美元，此前预期为25美元。 中国期市主要品种收盘信息： 交易所 品种 合约 最新 涨跌幅% 持仓量(手) 上期所 沪铜(cu) 1402 50,720 0.79 266,754 黄金(au) 1406 247.90 1.16 164,522 螺纹钢 (rb) 1405 3,693 -0.67 1,591,636 橡胶 (ru) 1405 19,410 -0.72 218,960 大商所 豆粕 (m) 1405 3,368 0.15 1,779,486 豆油 (y) 1405 7,204 -0.72 903,448 焦炭 (j) 1405 1,622 -0.92 237,606 郑商所 白糖 (sr) 1405 4,958 0.00 495,274 棉花 (cf) 1405 18,735 0.03 68,198 中金所 沪深300(if) 1312 2,483.8 0.09 94,268 注： 上期所黄金期货报价单位为元(人民币)/克，中金所沪深300指数期 货报价单位为指数点，上述其余品种为元/吨(完) (发稿 李文科; 审校 杨淑祯)