重温稿-台湾货币市场：364天期存单得标利率料在0.60-0.615%左右

* 标售标的：央行364天期存单

* 标售时间：周五(6日)

* 标售金额：1,000亿台币

* 预测区间：0.58-0.62%

* 预测中值：0.60-0.615%

* 受访机构：八家

路透台北12月5日 - 台湾央行将在周五标售月度例行的364天期存单，根据路透周四访问八家金融机构显示，外银下标力道加大或令加权平均得标利率较上月持平至走低约1.5基点，中值在0.60-0.615%左右。

因此得标利率有可能再创央行2010年4月重启一年存单标售以来的最低利率。市场预估的大区间在0.58-0.62%。受访的八家金融机构包括四家外资银行、三家本地银行及一家票券商。

受访机构指出，受到央行近来未能积极冲销，且美元/台币换汇市场(FX SWAP) 近来折幅趋深的影响，外资银行以美元换入的台币水位高涨，或寻求在标售时一次去化资金。

市场资金调度人士认为，美国联邦储备理事会(美联储/FED)提早让量化宽松(QE)退场的预期，将不敌市场短期的资金过剩考量。特别是对能取得便宜美元的外商银行而言，近来美元/台币SWAP折幅够深，对以美元换取台币套利的操作较过去具吸引力，外银满手台币，平日央行存单取得困难，料在此次标售中或有抢标情况出现。

“SWAP的换汇点数走深就是表示台币的隐含利率走低，NCD(央行存单)利率往下是合理的。”一位外商银行交易员称。

美元/台币SWAP一个月期 今日换汇点最深报-0.065/-0.047，市场称台湾央行今日于市场适时提供流动性，但力道不大，缓和幅度亦有限。

多数外银均表示外商银的台币资金水位近来水涨船高，除来自SWAP市场换汇资金外，也见一些外资汇入。尽管部分本地银行资金水位分布不均，有多有缺，但整体市场的台币仍偏多，以过去外银拿取NCD一般均超过半数来说，外银主导得标利率的影响力较大。

一本地大型银行交易员则认为，部分资金平平的本地银行不至于抢标，利率将以高写反应，高标落点将视外银及部分本地钱多的行库及新银行能否将1,000亿台币的额度全数囊括。

上月央行标售的364天期存单加权平均得标利率为0.615%，低于市场预期，较前月的0.644%跌2.9个基点。 上月标售也创下2010年4月央行重启364天期存单标售以来的最低利率。

台湾央行将在周五例行性标售1,000亿台币的364天期存单，下周一(9日)交割；央行也将于下周五(13日)标售100亿台币的两年期存单，于16日发行。

央行自2010年4月起按月标售一次1,000亿台币的364天期存单。央行表示，发行存单收回资金之效果，等同调高存款准备率，其总余额1兆(万亿)2,000亿台币，效果相当于调升存款准备率4.5个百分点。

以下为近年标售结果一览表：

标售日期 加权平均 投标倍数 额度 一个月央行存单利率

得标利率% (亿台币)

2013年11月 1日 0.6150 3.26 1,000 0.87%

2013年10月 4日 0.6440 3.18 1,000 0.87%

2013年 9月 6日 0.6470 2.69 1,000 0.87%

2013年 8月 2日 0.6300 2.92 1,000 0.87%

2013年 7月 5日 0.6320 2.85 1,000 0.87%

2013年 6月 7日 0.6350 3.02 1,000 0.87%

2013年 5月 3日 0.6570 3.04 1,000 0.87%

2013年 4月 3日 0.6910 3.03 1,000 0.87%

2013年 3月 6日 0.7200 2.91 1,000 0.87%

2013年 2月 8日 0.7170 2.99 1,000 0.87%

2013年 1月 4日 0.7170 2.80 1,000 0.87%

2012年12月 7日 0.7300 3.23 1,000 0.87%

2012年11月 2日 0.7580 3.57 1,000 0.87%

2012年10月 5日 0.8050 3.47 1,000 0.87%

2012年 9月 7日 0.8290 3.60 1,000 0.87%

2012年 8月 3日 0.8530 3.56 1,000 0.87%

2012年 7月 6日 0.8700 3.19 1,000 0.87%

2012年 6月 8日 0.8780 3.40 1,000 0.87%

2012年 5月 4日 0.8930 3.09 1,000 0.87%

2012年 4月 6日 0.8920 3.11 1,000 0.87%

2012年 3月 7日 0.8780 3.32 1,000 0.87%

2012年 2月 9日 0.8870 3.61 1,000 0.87%

2012年 1月 6日 0.8990 3.11 1,000 0.87%

2011年12月 9日 0.8980 3.53 1,000 0.87%

2011年11月 4日 0.9600 3.35 1,000 0.87%

2011年10月 7日 0.9840 2.53 1,000 0.87%

2011年 9月 9日 0.9950 3.14 1,000 0.87%

2011年 8月 5日 1.0540 2.65 1,000 0.87%

2011年 7月 8日 1.0490 2.76 1,000 0.87%

2011年 6月10日 1.0100 2.77 1,000 0.81%

2011年 5月 6日 0.9750 2.90 1,000 0.81%

2011年 4月 8日 0.9350 2.73 1,000 0.81%

2011年 3月 9日 0.8770 2.52 1,000 0.74%

2011年 2月10日 0.8390 2.75 1,000 0.74%