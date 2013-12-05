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货币新闻 | 2013年 12月 5日 星期四 16:53 BJT

日本经济：政府通过1,820亿美元经济方案，但外界仍抱持怀疑

周四批准的举措包括提高竞争力，为妇女、青年人和老人提供帮助，加快2011年3月地震海啸灾难后的重建工作，以及为2020年东京奥运会修建基础设施。

总体刺激方案规模与安倍晋三今年初推出的20万亿日圆大规模支出计划不相上下。

日本政府无须发行新债来筹资，因为新支出项目将由税收和其他账户中尚未使用的资金来支持。得益于经济复苏，日本政府税收收入高于最初预算的水平。(完)

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