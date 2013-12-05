路透专访：CME伦敦交易所预计在2014年第一季开张--CME执行长

国际油市：油价小涨，乐观经济信心盖过供应过剩担忧
路透新加坡4月3日 - 原油期货周一微幅上扬，对亚洲和欧洲经济前景的乐观信心，盖过了美国活跃钻机数增加激发全球供应过剩的担忧，不过美元走强令原油承压。
“毫无疑问，我们的企业成长将来自美国以外，”Gill周四说。
CME已表示，计划在伦敦市场提供外汇及大宗商品合约。
Gill称，CME“不考虑任何大规模并购交易”。CME早前在竞购伦敦金属交易所(LME)时失利，后者现由香港交易及结算所 所有。
他表示，CME也未与东京工业品交易所(TOCOM)洽谈成立全球第一个液化天然气期货交易所。
Gill并称，CME短期内没有在亚洲成立交易所的计划，但会把即将开张的欧洲交易所视为亚洲交易所的代理。(完) (编译 朱晓军/李婷仪 审校 徐文焰/王翔琼)
路透新加坡4月3日 - 原油期货周一微幅上扬，对亚洲和欧洲经济前景的乐观信心，盖过了美国活跃钻机数增加激发全球供应过剩的担忧，不过美元走强令原油承压。
路透首尔4月3日 - 韩国证券交易所周一公布，截至0727GMT，外资在韩国股市卖超220 亿韩元。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 4 月 3日 -22.0 31.2 -59.2 ^3 月31日 25.7 32.9 -111.0 3 月30日 89.4 -169.2 65.6 3 月29日 -61.8 -26.4 36.8 3 月28日 20.7 -81.8 1.9 3 月27日 36.4
注：采购经理人指数(PMI) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选