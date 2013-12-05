路透专访：CME伦敦交易所预计在2014年第一季开张--CME执行长

“毫无疑问，我们的企业成长将来自美国以外，”Gill周四说。

CME已表示，计划在伦敦市场提供外汇及大宗商品合约。

Gill称，CME“不考虑任何大规模并购交易”。CME早前在竞购伦敦金属交易所(LME)时失利，后者现由香港交易及结算所 所有。

他表示，CME也未与东京工业品交易所(TOCOM)洽谈成立全球第一个液化天然气期货交易所。

Gill并称，CME短期内没有在亚洲成立交易所的计划，但会把即将开张的欧洲交易所视为亚洲交易所的代理。(完) (编译 朱晓军/李婷仪 审校 徐文焰/王翔琼)