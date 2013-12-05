欧元债市：德债收益率徘徊在近六周高点，投资者静待欧洲央行利率决议

欧洲金融：没有证据表明刺激措施威胁金融稳定--ECB执委科尔
路透法兰克福4月3日 - 欧洲央行(ECB)执委科尔周一表示，ECB认为没有证据显示其大规模刺激政策正在损害金融稳定，尽管行业对某些债券超低收益率表示关切。
这将加重欧洲央行明年需采取行动的压力，因数据持续显示欧元区经济尚未稳固。分析师预期央行的2015年通胀率预估值为1.3%或1.4%。
“若预估较高，我想短期内会引发负面反应。若预估较低，则未来再度宽松的可能性将持续存在，”RIA Capital Markets债市分析师Nick Stamenkovic指出。
“多数投资人目前预期欧洲央行按兵不动，特别是在上个月降息之后，但我确实认为(欧洲央行总裁)德拉吉的记者会谈话将偏向宽松。”
德国10年期公债收益率(殖利率) 盘初触及六周高位1.824%，之后回到1.81%平盘水准。德债期货 上涨14个跳动点，至140.52。
其他欧元区公债大多呈区间波动。(完)
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 蔡美珍；审校 隋芬)
路透法兰克福4月3日 - 欧洲央行(ECB)执委科尔周一表示，ECB认为没有证据显示其大规模刺激政策正在损害金融稳定，尽管行业对某些债券超低收益率表示关切。
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路透4月3日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士称，中国家族控制的企业Bright Ruby Resources Pte Ltd已完成规模为7.6亿坡元(5.33亿美元)五年期再融资贷款。先前的这笔贷款用于支持公司收购一家新加坡酒店。