欧元债市：德债收益率徘徊在近六周高点，投资者静待欧洲央行利率决议

这将加重欧洲央行明年需采取行动的压力，因数据持续显示欧元区经济尚未稳固。分析师预期央行的2015年通胀率预估值为1.3%或1.4%。

“若预估较高，我想短期内会引发负面反应。若预估较低，则未来再度宽松的可能性将持续存在，”RIA Capital Markets债市分析师Nick Stamenkovic指出。

“多数投资人目前预期欧洲央行按兵不动，特别是在上个月降息之后，但我确实认为(欧洲央行总裁)德拉吉的记者会谈话将偏向宽松。”

德国10年期公债收益率(殖利率) 盘初触及六周高位1.824%，之后回到1.81%平盘水准。德债期货 上涨14个跳动点，至140.52。

其他欧元区公债大多呈区间波动。(完)

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