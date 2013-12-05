台湾货币市场：12月6日及本提存期资金预期变化一览表

国际油市：油价小涨，乐观经济信心盖过供应过剩担忧
路透新加坡4月3日 - 原油期货周一微幅上扬，对亚洲和欧洲经济前景的乐观信心，盖过了美国活跃钻机数增加激发全球供应过剩的担忧，不过美元走强令原油承压。
路透台北12月6日 - 台湾货币市场周五和本提存期资金预期变化因素摘要如下：
**宽松因素：
--央行存单到期5,358.35亿台币。
**紧缩因素：
--央行料发行存单。
-------------------------------------------------------
(本提存期)
宽松因素：
--央行存单到期4兆(万亿)5,346.8亿台币 ：(单位：亿台币)
12/09 4,333.65
12/10 1,300.00
12/11 606.00
12/12 630.00
12/13 719.35
12/14 14.00
12/16 6,448.00
12/17 4,200.00
12/18 1,704.50
12/19 3,941.00
12/20 877.00
12/23 2,128.50
12/24 841.00
12/25 592.50
12/26 3,354.85
12/27 3,590.85
12/30 3,934.80
12/31 1,597.70
01/01 3,750.10
*01/02 757.00
01/03 26.00
--公债付息6.3750亿台币
12/28 99甲9期3息6.3750亿台币
--月底军公教薪饷拨款。
紧缩因素：
--12/09：发行一年期央行存单，预计金额1,000亿台币，6日标售。
--12/16：发行两年期央行存单，预计金额100亿台币，13日标售。
--12/27：发行财102-13期364天期国库券，预计金额350亿台币，26日标售。
--菸酒税及货物税等例行性税款缴库。
*表新增及修正 (完) (记者 林妙容; 审校 杨淑祯)
路透新加坡4月3日 - 原油期货周一微幅上扬，对亚洲和欧洲经济前景的乐观信心，盖过了美国活跃钻机数增加激发全球供应过剩的担忧，不过美元走强令原油承压。
路透首尔4月3日 - 韩国证券交易所周一公布，截至0727GMT，外资在韩国股市卖超220 亿韩元。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 4 月 3日 -22.0 31.2 -59.2 ^3 月31日 25.7 32.9 -111.0 3 月30日 89.4 -169.2 65.6 3 月29日 -61.8 -26.4 36.8 3 月28日 20.7 -81.8 1.9 3 月27日 36.4
注：采购经理人指数(PMI) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选