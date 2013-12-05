中国债市：IRS跳涨推动利率债收益率亦上行，Shibor浮息债风景独好

路透上海12月4日 - 中国银行间债市周四利率债收益率小升。市场人士表示，中国央行今日在公开市场上未进行14天逆回购操作，显示中性偏紧的政策基调未变，此外IRS全线跳涨，亦拉动午后利率债收益率同步小幅走高。

“今天市场的热点还是在IRS上面，现券(收益率)上行和IRS有一定的联系。”广发银行交易员吴思捷称。

他并提到，午后利率债收益率大多小涨，唯SHIBOR浮息债受shibor 三个月fixing水平跳升的影响，市场的买盘比较强。

三个月shibor 周四录得6.20“钱荒”以来最大单日涨幅，导致以其为基准的中国人民币利率互换(IRS) 全线跳升，幅度约20个基点(bp)，其中五年期品种最高成交摸至5.60%左右，创下有数据以来新高。

以三个月SHIBOR为基准利率的剩余期限约5.57年的国开行Shibor浮息债120227券最新成交对应收益率 为5.3164%，上日末笔为5.3635%。

华中一券商交易员也提到，“IRS一直是债券市场的先行指标，这么来看，利率和资金都不太乐观，而且今天央行没发14天逆回购，央行偏紧的信号还是蛮明确的。”

由于12月即将迎来财政存款投放高峰期，中国债市流动性短期向好势头渐显。中国央行在公开市场顺势缩减七天逆回购规模同时，还时隔两周再次暂停14天期逆回购操作，本周因此转为净回笼470亿元人民币。

剩余期限约6.87的固息国债130020券 最新成交收益率在4.50%，上日尾盘为4.44%。

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

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今日 3.6960 4.5690

上日 3.7126 4.5754

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)

央票参考率 4.3000/4.2411

国债参考率报价 4.0733/4.0056

金融债参考率报价 5.1300/5.0622(完)

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