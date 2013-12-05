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货币新闻 | 2013年 12月 5日 星期四 17:17 BJT

表格：LME金属库存最新变化--12月5日

路透伦敦12月5日 - 伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为
吨)：

    品种        最新库存           变动
    铜           411,400         -4,025
    锡            10,570             -5
    铅           228,925           -525
    锌           946,425         -4,575
    铝         5,462,850         -9,600
    镍           252,636           -180
    铝合金        59,240            -60
    NASAAC        87,400           -620
    
    注：NASAAC为北美特种铝合金。(完)
  
    LME金属库存数据<0#LME-STOCKS>

 品   库存数   库存分布      品   库存数   库存分布
 种   据                     种   据       
 铜   <MCU-ST  <0#MCUSTX-LO  铅   <MPB-ST  <0#MPBSTX-LOC
      OCKS>    C-GRD>             OCKS>    -GRD>
 铝   <MAL-ST  <0#MALSTX-LO  锡   <MSN-ST  <0#MSNSTX-LOC
      OCKS>    C-GRD>             OCKS>    -GRD>
 锌   <MZN-ST  <0#MZNSTX-LO  铝   <MAA-ST  <0#MAASTX-LOC
      OCKS>    C-GRD>        合   OCKS>    -GRD>
                             金            
 镍   <MNI-ST  <0#MNISTX-LO  NAS  <MNA-ST  <0#MNASTX-LOC
      OCKS>    C-GRD>        AA   OCKS>    -GRD>
 
 (编译 王翔琼；审校 王洋)

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