表格：LME金属库存最新变化--12月5日

国际油市：油价小涨，乐观经济信心盖过供应过剩担忧
路透新加坡4月3日 - 原油期货周一微幅上扬，对亚洲和欧洲经济前景的乐观信心，盖过了美国活跃钻机数增加激发全球供应过剩的担忧，不过美元走强令原油承压。
路透伦敦12月5日 - 伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为 吨)： 品种 最新库存 变动 铜 411,400 -4,025 锡 10,570 -5 铅 228,925 -525 锌 946,425 -4,575 铝 5,462,850 -9,600 镍 252,636 -180 铝合金 59,240 -60 NASAAC 87,400 -620 注：NASAAC为北美特种铝合金。(完) LME金属库存数据<0#LME-STOCKS> 品 库存数 库存分布 品 库存数 库存分布 种 据 种 据 铜 <MCU-ST <0#MCUSTX-LO 铅 <MPB-ST <0#MPBSTX-LOC OCKS> C-GRD> OCKS> -GRD> 铝 <MAL-ST <0#MALSTX-LO 锡 <MSN-ST <0#MSNSTX-LOC OCKS> C-GRD> OCKS> -GRD> 锌 <MZN-ST <0#MZNSTX-LO 铝 <MAA-ST <0#MAASTX-LOC OCKS> C-GRD> 合 OCKS> -GRD> 金 镍 <MNI-ST <0#MNISTX-LO NAS <MNA-ST <0#MNASTX-LOC OCKS> C-GRD> AA OCKS> -GRD> (编译 王翔琼；审校 王洋)
路透新加坡4月3日 - 原油期货周一微幅上扬，对亚洲和欧洲经济前景的乐观信心，盖过了美国活跃钻机数增加激发全球供应过剩的担忧，不过美元走强令原油承压。
路透首尔4月3日 - 韩国证券交易所周一公布，截至0727GMT，外资在韩国股市卖超220 亿韩元。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 4 月 3日 -22.0 31.2 -59.2 ^3 月31日 25.7 32.9 -111.0 3 月30日 89.4 -169.2 65.6 3 月29日 -61.8 -26.4 36.8 3 月28日 20.7 -81.8 1.9 3 月27日 36.4
注：采购经理人指数(PMI) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选