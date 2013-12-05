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货币新闻 | 2013年 12月 5日 星期四 17:46 BJT

南非汇市：兰特兑美元跌破10.50，创逾四年半低点

路透约翰内斯堡12月5日 - 南非兰特周四跌至逾四年半最低位，此前海外投资者抛售南非债券和股票，致使兰特跌破关键技术位。

兰特兑美元 跌逾1.1%至10.5395，创2009年3月以来最弱水准。

2026年到期的南非指标公债 收益率(殖利率)交投于数月高位8.545%。(完)

(编译 王翔琼；审校 白云)

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