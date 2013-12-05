南非汇市：兰特兑美元跌破10.50，创逾四年半低点

国际油市：油价小涨，乐观经济信心盖过供应过剩担忧
路透新加坡4月3日 - 原油期货周一微幅上扬，对亚洲和欧洲经济前景的乐观信心，盖过了美国活跃钻机数增加激发全球供应过剩的担忧，不过美元走强令原油承压。
路透约翰内斯堡12月5日 - 南非兰特周四跌至逾四年半最低位，此前海外投资者抛售南非债券和股票，致使兰特跌破关键技术位。
兰特兑美元 跌逾1.1%至10.5395，创2009年3月以来最弱水准。
2026年到期的南非指标公债 收益率(殖利率)交投于数月高位8.545%。(完)
(编译 王翔琼；审校 白云)
路透新加坡4月3日 - 原油期货周一微幅上扬，对亚洲和欧洲经济前景的乐观信心，盖过了美国活跃钻机数增加激发全球供应过剩的担忧，不过美元走强令原油承压。
路透首尔4月3日 - 韩国证券交易所周一公布，截至0727GMT，外资在韩国股市卖超220 亿韩元。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 4 月 3日 -22.0 31.2 -59.2 ^3 月31日 25.7 32.9 -111.0 3 月30日 89.4 -169.2 65.6 3 月29日 -61.8 -26.4 36.8 3 月28日 20.7 -81.8 1.9 3 月27日 36.4
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