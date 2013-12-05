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货币新闻 | 2013年 12月 5日 星期四 17:31 BJT

日本政经：经济财政大臣甘利明罹患初期舌癌，将继续留任

路透东京12月5日 - 日本经济财政大臣甘利明周四表示，他已经被诊断罹患初期舌癌。

甘利明向记者表示，他可能最快下周接受手术，有可能开刀约四周之后回到工作岗位。

甘利明表示，他曾请辞，因为癌症病情有可能很严重，但由于首相安倍晋三要求他留下，他将继续留任。(完) (编译 蔡美珍；审校 隋芬)

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