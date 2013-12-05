中国央行：鼓励互联网金融创新和发展，包容失误-副行长

路透北京12月5日 - 中国人民银行副行长刘士余表示，目前，对于互联网金融进行评价，尚缺乏足够的时间序列和数据支持，要留有一定的观察期。要鼓励互联网金融创新和发展，包容失误。但同时绝不姑息欺诈、诈骗等违法犯罪活动。

央行网站新闻稿援引刘士余在中国支付清算协会主办的“互联网金融论坛”上称，互联网金融是新兴、富有活力和创造性的业态，从全球富有代表性的互联网金融业务发展来看，互联网金融业务具有小额、快捷、便利的特征，因而具有显着的包容性，解决了许多传统金融体系不能很好解决的问题。

“不能触碰非法集资、非法吸收公众存款两条法律红线，尤其P2P平台不可以办资金池，也不能集担保、借贷于一体。传统线下金融业务转到线上开展，要遵守线下金融业务的监管规定。”刘士余强调。

今年中国“互联网金融”概念热度直线上升。而民生电商董事长尹龙却在一论坛公开呼吁，应尽快研究制定专门用于互联网金融监管的战略、政策、规则，否则“三年内必然产生灾难性的问题”。

12月3日，中国支付清算协会召开互联网金融专业委员会发起成员单位大会，发起组建互联网金融专业委员会。中国平安保险集团董事长马明哲当选专业委员会主任，75家机构成为首批成员单位。