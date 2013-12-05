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货币新闻 | 2013年 12月 5日 星期四 17:31 BJT

日本金融：预计在临近2015财年实现2%的通胀率目标--央行总裁

黑田东彦在东京的企业领袖和民间分析师会议上称，“...经济将稳定向2%的通胀率目标迈进。”

“我此前承诺过，要结束持续15年的通缩。”(完)

(编译 田建华; 审校 高琦)

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